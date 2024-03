Anglicy wściekli tak, jak Polacy. Zamach na narodowy symbol

W poniedziałek, w pierwszym dniu zgrupowania reprezentacji Polski przed barażami o awans na Euro 2024, Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował nowe koszulki meczowe naszej kadry. O ile jej wygląd nie budził zastrzeżeń, o tyle jej cena zwalała z nóg.

Koszulka dostępna jest w oficjalnym sklepie PZPN, placówkach firmy R-GOL oraz stronie internetowej Nike. W ostatnim z wymienionych sklepów pojawiła się już cena najlepszej z wersji koszulki - Vapor, która wynosi aż 689,99 zł.

Zarówno Stadium, jak i Top są koszulkami zdecydowanie tańszymi niż wersja Vapor i - jak słyszymy w związku - nie odbiegają one od standardowych cen rynkowych tego typu produktów. Za koszulkę w modelu Stadium trzeba będzie zapłacić ok. 480 zł, a za wersję Top ponad 300 zł.

Anglicy oburzeni nową koszulką meczową

Ale na ceny nowych koszulek narzekają nie tylko Polacy. Firma Nike zaprezentowała też nowe koszulki dla reprezentacji Anglii i tam ceny również spotkały się z krytyką kibiców. Koszulka w najlepszej wersji dla dorosłych kosztuje 124,99 funtów (627 zł), a dla dzieci 119,99 funtów (602 zł).

W podobnej cenie jest też "stadionowa" wersja koszulki. Ta kosztuje 84,99 funtów (427 zł) dla dorosłych i 64,99 funtów (326 zł) dla dzieci. "- Mając tak historyczną reprezentację jak Anglia, musimy szanować tradycję - powiedział przedstawiciel Nike. To droga tradycja" - napisał na Twitterze Henry Winter, szef sporty w "The Times".

Ale to nie ceny koszulek wzbudziły w Anglii największe oburzenie. Z tym spotkał się kolor Krzyża św. Jerzego, czyli symbol obecny na angielskiej fladze. Ten w oryginale jest czerwony, a na tyle kołnierzyka koszulki meczowej Nike umieściło go w kolorach granatowym, jasnoniebieskim i fioletowym.

Torysi, Partia Pracy oraz Liberalni Demokraci natychmiastowo zjednoczyli się w tej sprawie i skrytykowali amerykańską firmę za naruszenie symbolu narodowego. Lider Partii Pracy - sir Keir Starmer - zażądał umieszczenia krzyża w oryginalnym kolorze, jednak firma Nike już zapowiedziała, że zmian w koszulce nie dokona.

Zdaniem producenta kolory mają jednoczyć i inspirować, a zaczerpnięte one zostały ze strojów, w jakich Anglicy trenowali w trakcie mundialu w 1966 r. Jedynym mundialu w historii, w którym triumfowali. - Flaga to nasza narodowa duma. Ona nas jednoczy, dlatego nie ma potrzeby jej zmieniać - powiedział Starmer w rozmowie z "The Sun", żądając jednocześnie obniżenia cen koszulek.

Premiera angielskich koszulek będzie miała miejsce w sobotę, kiedy drużyna Garetha Southgate'a zagra na Wembley z Brazylią. We wtorek mecz towarzyski z Belgią. Na Euro 2024 Anglicy zagrają w grupie ze Słowenią, Danią oraz Serbią.