164. reprezentacja świata sprawiła sensację! Piłkarskie jaja [WIDEO]

Trwa przerwa reprezentacyjna. Kibice oprócz meczów o stawkę, mogą oglądać także potyczki kontrolne. A te potrafią dostarczyć wiele emocji i przynieść grad bramek. Tak było m.in. w czwartkowym starciu towarzyskim Malty ze Słowenią (2:2). Ciekawie było też w spotkaniu Republiki Południowej Afryki z Andorą.

Gigantyczna sensacja w meczu towarzyskim Republiki Południowej Afryki z Andorą. Goście strzelili gola po raz pierwszy od siedmiu spotkań

Mecz RPA z Andorą rozpoczął się od prawdziwej sensacji. Cucu trafił do siatki już w 6. minucie. Duża w tym zasługa bramkarza gospodarzy Ricardo Gossa. 29-letni golkiper podczas próby wyprowadzania akcji od tyłu, źle przyjął piłkę. Do futbolówki momentalnie podbiegł Cucu i pewnym strzałem umieścił ją w siatce. Dla napastnika NK Krka było to drugie trafienie w barwach narodowych.

Radość Andory nie trwała jednak zbyt długo. W 25. minucie Elias Mokwana wyrównał stan rywalizacji na 1:1 po dwójkowej akcji z Thabangem Monare. Do przerwy nie było już więcej goli. Po zmianie stron brązowi medaliści Pucharu Narodów Afryki nacierali i mieli nadzieję na uniknięcie wpadki. Ostatecznie, ta szuka im się nie udała i musieli zadowolić się remisem 1:1 po 90. minutach gry. Podział punktów sprawił, że Andora przerwała serię pięciu porażek z rzędu.

Ten rezultat jest o tyle zaskakujący, że ostatnie miesiące w wykonaniu reprezentacji Republiki Południowej Afryki nie należały do najgorszych. Na początku lutego 2024 roku drużyna prowadzona przez Belga Hugo Broosa zdobyła brązowy medal Pucharu Narodów Afryki, pokonując w rzutach karnych DR Kongo. Andora z kolei od dawna nie zachwyca swoją grą. Nie dość, że znów zabranie jej na tegorocznych mistrzostwach Europy, to w ostatnich sześciu meczach (nie licząc meczu z RPA) nie potrafiła pokonać bramkarza rywali. Co więcej, oba zespoły dzieli aż 106 miejsc w rankingu FIFA.

Kolejny mecz Andora rozegra w poniedziałek 25 marca. Tego dnia o godzinie 22:00 zmierzy się w meczu towarzyskim z Boliwią. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z kolei dzień później podejmie na wyjeździe Algierię. To starcie zaplanowano na godzinę 22:00.