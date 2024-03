Poważne oskarżenia wobec legendy Barcelony. Ale narozrabiał w Azji

Andres Iniesta to jedna z największych legend FC Barcelony. 131-krotny reprezentant Hiszpanii spędził w drużynie z Katalonii ponad 20 lat, po czym w 2018 roku trafił do japońskiego Vissel Kobe, a od zeszłego roku gra w Emirates Club. Okazuje się, że podczas pobytu w Japonii Iniesta nie był do końca szczery z tamtejszym urzędem skarbowy, który obecnie domaga się od niego kolosalnych pieniędzy.

