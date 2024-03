Wiadomo, kto skomentuje finał baraży Polaków o Euro. Wielka sensacja

Polacy do przerwy prowadzili tylko 1:0 po golu Przemysława Piotrowskiego, ale tuż po przerwie Biało-Czerwoni rozpędzili się na dobre. Na listę strzelców wpisali się Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski i Sebastian Szymański, a samobójczego gola strzelił Karol Mets. Honorowe trafienie dla Estonii zaliczył Kristo Hussar.

Po ostatnim gwizdku eksperci jednogłośnie wypowiedzieli się na temat spotkania. "W końcu dobry mecz kadry. Rywal był słaby, grał ponad godzinę w dziesiątkę. Wykorzystaliśmy to i postrzelaliśmy. Najlepsi na placu Piotrowski i Zalewski. Nie obyło się (tradycyjnie) bez błędu Bednarka. Ciekawe, co z Frankowskim. Na Walię dałbym Salamona do XI" - podsumował Filip Macuda ze Sport.pl.

Wielki powrót! Legenda wraca przed mikrofon. Skomentuje decydujące starcie Polaków o awans do Euro 2024.

Zwycięstwo 5:1 z Estonią sprawiło, że Biało-Czerwoni awansowali do finału baraży o mistrzostwa Europy. To spotkanie zaplanowane jest na wtorek 23 marca na godz. 20:45. Rywalem Polski będzie reprezentacja Walii, która pokonała 4:1 Finlandię. Decydująca potyczka odbędzie się na stadionie w Cardiff. Transmisję meczu Walia - Polska będzie można oglądać w Telewizji Polskiej. Kto skomentuje to spotkanie?

Portal sport.tvp.pl poinformował, że za mikrofonami zasiądą Dariusz Szpakowski i Marcin Żewłakow. Prowadzącymi studio w Cardiff będą Mateusz Borek i Jakub Wawrzyniak, a w Warszawie studio poprowadzi Jacek Kurowski.

Dla Szpakowskiego będzie to wielki powrót. Słynny komentator po raz ostatni skomentował mecz w Telewizji Polskiej podczas mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. Potem coraz rzadziej pojawiał się na antenie, ale pod koniec zeszłego roku zapowiedziano, że znów będzie bliżej współpracować ze stacją. W ostatnim czasie był gościem m.in. sportowych programów emitowanych w TVP Sport.

Co ciekawe, na początku stycznia portal "WP SportoweFakty" przekazał, że Dariusz Szpakowski ma być czołowym komentatorem podczas mistrzostw Europy 2024, choć prosił o to, aby nie pracować przy meczach Polaków, jeśli awansują.