Ta końcówka przejdzie do historii. Wielki faworyt był już poza Euro 2024. Co za powrót

Reprezentacja Polski pozostaje w grze o Euro 2024. Na Stadionie Narodowym ekipa Michała Probierza rozbiła Estonię 5:1 i we wtorek o wyjazd na turniej zmierzy się w Cardiff z Walią. Ta z kolei pokonała u siebie Finlandię 4:1. Znamy już także czterech pozostałych finalistów barażów. Największe emocje wywołało spotkanie Ukrainy.

Oto wszyscy finaliści barażów do Euro 2024. Grecy zabawili się z rywalem

Jako pierwsi awans do finału barażów zapewnili sobie Gruzini. Mecz z Luksemburgiem rozpoczęli wcześniej, bo o godz. 18:00 i po dwóch golach Budu Zivzivadze wygrali 2:0. Na mistrzostwa Europy mogą dostać się po raz pierwszy w historii. Najpierw muszą jednak pokonać Grecję.

Ta kwestię awansu przesądziła już praktycznie w pierwszej połowie. W meczu z Kazachstanem prowadziła do przerwy aż 4:0. Najpierw rzut karny z zimną krwią wykorzystał Bakasetas. Chwilę później wrzutkę w pole karne Masourasa na bramkę zamienił fantastycznym "szczupakiem" Dimitrios Pelkas. Na koniec trafienia z bliskiej odległości dołożyli Ioannidis i strzałem głową Kourbelis i właściwie rozstrzygnęli sprawę. W drugiej połowie samobója dołożył Erkina Tapałow i mecz skończył się wynikiem 5:0.

Dramatyczna pogoń Ukraińców. Szaleńcza końcówka. Jest awans

Niemal do samego końca drżeli sympatycy reprezentacji Ukrainy. Nasi sąsiedzi w sensacyjnych okolicznościach przegrywali w Zenicy z Bośnia i Hercegowiną 0:1 po tym, jak przypadkowo piłkę po dośrodkowaniu przeciął Mykoła Matwijenko i trafił do własnej siatki. Ukraińcy nie poddali się jednak do samego końca. Pięć minut przed końcem podstawowego czasu wyrównał Roman Jaremczuk, a trzy minuty później na 2:1 głową trafił Artiom Dovbyk i przedłużył szansę Ukrainy na udział w turnieju w Niemczech.

Wielkich emocji nie brakowało także w starciu kolejnych przeciwników Ukrainy. Izrael mierzył się u siebie z Islandią. Wynik po pół godziny gry z rzutu karnego otworzył Eran Zahavi. Na wyrównanie nie trzeba było długo czekać. Rzut wolny z około 25 metrów od bramki w fenomeny sposób wykonał Albert Gudmundsson. Huknął potężnie w samo okienko. Jeszcze przed przerwą na 2:1 dla Islandii po rzucie rożnym trafił Arnor Traustason. Po zmianie stron gospodarze jeszcze bardziej skomplikowali sobie sytuację. Najpierw za czerwoną kartkę z boiska wyleciał Revivo, a potem jedenastkę zmarnował Zahavi. Islandia w samej końcówce odpowiedziała kolejnymi dwoma golami Gudmundssona i ustaliła wynik na 4:1.

Baraże o Euro 2024. Półfinały:

Polska 5:1 Estonia

Walia 4:1 Finlandia

Bośnia i Hercegowina 1:2 Ukraina

Izrael 1:4 Islandia

Gruzja 2:0 Luksemburg

Grecja 5:0 Kazachstan

Baraże o Euro 2024. Finały: