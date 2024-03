Sceny w szatni FC Barcelony. "Nie oszukuję. Przysięgam Robert"

FC Barcelona wróciła ostatnio do optymalnej formy i wreszcie zaczęła grać na miarę oczekiwań. Po styczniowej kompromitacji z Villarrealem (3:5) nie przegrała nawet raz, a ponadto wygrała siedem z 10 spotkań. Spory udział miał przy tym Robert Lewandowski, który strzelił aż siedem goli. Na ogromne wyróżnienie zasługuje również Pau Cubarsi, który nie tak dawno wskoczył do podstawowej jedenastki zespołu.

Sceny w szatni FC Barcelony. Lewandowski nie mógł uwierzyć

Środkowy obrońca zadebiutował w seniorskiej drużynie 18 stycznia, kiedy w przerwie pucharowego starcia z Unionistasem (3:1) zmienił Andreasa Christensena. Zaprezentował się tak dobrze, że szkoleniowiec Xavi nie miał żadnych wątpliwości i wobec problemów kadrowych postawił na niego również w spotkaniu ligowym z Betisem.

Ostatecznie FC Barcelona pokonała rywala 4:2, a Cubarsi był jednym z lepszych zawodników na placu gry. Dziennikarz Tot Costa zdradził, że jakiś czas później, tuż po treningu regeneracyjnym, został zatrzymany w szatni przez Lewandowskiego. - Pau, ile masz lat? - zapytał snajper. - Niedawno miałem urodziny, mam 17 lat - odparł Cubarsi. Kapitan reprezentacji Polski nie mógł uwierzyć. - Nie oszukuj mnie! - powiedział. - Nie oszukuję. Przysięgam Robert, mam 17 lat - wyjaśnił młody piłkarz.

Wyraźnie zmieszany napastnik podniósł głos przy pozostałych kolegach. - To jest niemożliwe. Nie uwierzę w to. W tym wieku nie da się zagrać takiego meczu. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem - podsumował. Od tamtej pory Cubarsi nie oddał miejsca w składzie, a gdyby tego było mało, to ostatnio otrzymał również powołanie do seniorskiej reprezentacji Hiszpanii.

Nie ma zatem wątpliwości, że mamy do czynienia z ogromnym talentem. Po zakończeniu rewanżowego spotkania 1/8 finału LM z SSC Napoli Cubarsi został przecież nagrodzony tytułem MVP meczu (3:1), a znakomitą formę udowodnił również w ligowym starciu z Atletico Madryt (3:0). Choć zawodnikiem meczu został tym razem Lewandowski, to zarówno on, jak i Hiszpan trafili do jedenastki kolejki wg Sofascore.

Po 29. kolejkach La Liga FC Barcelona zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 64 pkt. Do liderującego Realu Madryt traci za to osiem pkt. Najbliższe spotkanie rozegra w sobotę 30 marca, kiedy u siebie zagra z Las Palmas.