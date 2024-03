Reprezentant Hiszpanii dziękuje Janowi Urbanowi. Oto powód

Mikel Merino według portalu Transfermarkt.de jest obecnie warty aż 50 milionów euro. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest liderem Realu Sociedad, dla którego w tym sezonie zdobył siedem goli i zaliczył pięć asyst w 37 spotkaniach. Z drużyną dotarł do 1/8 finału Ligi Mistrzów i po raz kolejny zasłużył na powołanie do reprezentacji Hiszpanii. Pomocnik nie zapomina jednak, dzięki komu jest w tym miejscu.

Reprezentant Hiszpanii podziękował Janowi Urbanowi. Co za słowa reprezentanta Hiszpanii

Merino przed dołączeniem do Realu Sociedad w 2018 roku próbował swoich sił w Newcastle United i Borussii Dortmund, ale od obu klubów się odbił. Do Niemiec odchodził w 2016 roku z Osasuny Pampeluny, której jest wychowankiem. To właśnie w tym zespole debiutował w seniorskiej piłce.

23 sierpnia 2014 roku wybiegł w pierwszym składzie zespołu na mecz zaplecza LaLiga z Barceloną B. Osasuna wygrała wówczas 2:0 z rezerwami katalońskiej potęgi, a Merino na boisku spędził 88 minut. Miał zaledwie 17 lat, a postawił na niego trener Jan Urban. Łącznie były zawodnik Osasuny poprowadził klub w 27 meczach i w lutym 2015 roku odszedł, ale to jemu można przypisać włączenie Merino do zespołu.

Hiszpański pomocnik nie zapomniał, że to właśnie Urban dał mu szansę. Przy okazji zgrupowania reprezentacji Hiszpanii udzielił wywiadu dziennikowi "Marca", gdzie usłyszał pytanie właśnie o polskiego szkoleniowca.

- Co powiedziałbym Janowi Urbanowi? Bardzo dziękuję. Za odwagę przy włączeniu mnie do pierwszej drużyny i rzuceniu dzieciaka do lwów - stwierdził 27-letni pomocnik.

Przy okazji Mikel Merino przyznał, że młodych zawodników trzeb traktować specjalnie i dawać im szansę rozwoju. Pomocnik sam chce dbać o młodszych kolegów z kadry. Powołanie na zgrupowanie hiszpańskiej kadry otrzymał 17-letni Pau Cubarsi z Barcelony. - To są jeszcze dzieci. Trzeba się nimi opiekować, zachęcać ich i uczyć - dodał.

Mikel Merino i reprezentacja Hiszpanii w piątek 22 marca zmierzą się z Kolumbią, a cztery dni później z Brazylią w ramach meczów towarzyskich. Pomocnik stoi przed szansą na 20. i 21. występ w narodowych barwach.