Cristiano Ronaldo rezygnuje. Pierwsza taka sytuacja od lat

Cristiano Ronaldo to światowa legenda piłki nożnej, a także reprezentacji Portugalii. 39-letni napastnik rozegrał dla swojego kraju aż 205 meczów, w których strzelił 128 goli, będąc najlepszym strzelcem wszech czasów w meczach międzynarodowych. Z kadrą narodową wygrywał mistrzostwa Europy oraz Ligę Narodów, co jest jedynymi trofeami reprezentacji Portugalii w jej historii. I choć Portugalczyk nie występuje już w Europie i ma swoje lata na karku, to wciąż pełni ważną rolę w drużynie prowadzonej obecnie przez Roberto Martineza.

Cristiano Ronaldo nie zagra w meczu reprezentacji. Niezwykła statystyka Portugalczyka

W czwartkowym meczu towarzyskim Portugalii ze Szwecją, rozgrywanym w Guimaraes, Cristiano Ronaldo jednak nie zagra. Powód? Doświadczony napastnik sam poprosił selekcjonera o kilka dni więcej na odpoczynek i późniejsze dołączenie do drużyny narodowej.

W tym czasie Ronaldo wybrał się z rodziną na wakacje, choć pozostał w Arabii Saudyjskiej, spędzając wolny czas nad Morzem Czerwonym. Imponując formą, 39-latek oznaczał także w swoich postach profil "Visit Saudi", co jednoznacznie wskazuje, że wykorzystał urlop również do promowania arabskiej turystyki. Według doniesień medialnych jest to jeden z jego obowiązków kontraktowych przy okazji niezwykle lukratywnej umowy z Al Nassr.

Cristiano Ronaldo do reprezentacji Portugalii ma dołączyć w piątek i wziąć udział w drugim meczu towarzyskim Portugalczyków, który odbędzie się we wtorek. Drużyna Roberto Martineza, która awans na Euro 2024 wywalczyła wygrywając wszystkie mecze w grupie eliminacyjnej, zmierzy się wówczas w Lublanie ze Słowenią.

Odpuszczenie meczu reprezentacji narodowej przez Cristiano Ronaldo to coś, co nie zdarza się często. Mimo 39 lat na karku CR7 tak naprawdę tylko raz poprosił o urlop od kadry Portugalii. Miało to miejsce jesienią 2018 roku, tuż po transferze Ronaldo z Realu Madryt do turyńskiego Juventusu. Wówczas napastnik poprosił Fernando Santosa o niepowoływanie na dwa mecze towarzyskie z Chorwacją i Szkocją, a także cztery spotkania fazy grupowej Ligi Narodów z Włochami oraz Polską.

Poza tym Ronaldo, którego 205 meczów w kadrze narodowej jest rekordem wszech czasów w światowej piłce, opuszczał mecze Portugalii tylko ze względów zdrowotnych - czy to kontuzji, czy też choroby. Jednak wraz z wiekiem naturalne jest, że chcący pozostać jak najdłużej na wysokim poziomie CR7 będzie musiał rozsądnie dysponować swoim zdrowiem.