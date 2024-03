Fatalne wieści dla Szymańskiego i spółki. Prawnicy wkraczają do akcji

Szlagier ligi tureckiej pomiędzy Trabzonsporem, a Fenerbahce zakończył się w cieniu skandalu. Mecz długo układał się po myśli gości, którzy prowadzili 2:0, ale szybko dali sobie wbić dwa gole. W 87. minucie Michy Batshuayi zapewnił bezcenne zwycięstwo klubowi Szymańskiego. Kibice wpadli w furię.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder długo rozmawiał z Lewandowskim. "Robert pytał dlaczego"

Kłopoty Fenerbahce. Mogą stracić szanse na mistrzostwo

- Na murawie rozpętał się istny chaos. Służby porządkowe nie były w stanie zatrzymać intruzów, którzy dążyli do konfrontacji z przedstawicielami Fenerbahce, w tym zawodnikami. Jeden z intruzów podbiegł do Dominika Livakovicia i uderzył go w głowę. A Mert Muelduer musiał uciekać przed chuliganem ścigającym go z chorągiewką z narożnika - pisał dziennikarz Sport.pl Hubert Rybkowski.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, jak Michy Batshuayi potraktował jednego z pseudokibiców kopniakiem z półobrotu. Bright Osayi-Samuel innemu wymierzył cios pięścią.

Po spotkaniu emocje nie opadły. Wprost przeciwnie - pojawiło się mnóstwo komentarzy i doniesień. Fenerbahce zapowiedziało, że rozważa nawet wycofanie się z rozgrywek Super Ligi. Przypomnijmy, że zespół Sebastiana Szymańskiego jest jednym z dwóch liczących się w walce o mistrzostwo Turcji.

Gdyby do tego nie doszło, to ich szanse na tytuł mogą i tak zostać poważnie zredukowane. Stowarzyszenie Prawników Trabzonsporu wydało bowiem oświadczenie. Zapowiada śledztwo, po którym możliwe jest nawet postępowanie karne. Chodzi o konkretnych zawodników.

"To zbieg okoliczności, że poważne błędy sędziowskie, które miały miejsce w meczu Trabzonspor - Fenerbahce i które wypada zakwestionować, zostały przyćmione przez działania niektórych zawodników Fenerbahce, które powinny podlegać wymiarowi karnemu, dodając do tego etykę sportową. Zwracamy się do kibiców zaatakowanych przez piłkarzy. Ogłaszamy opinii publicznej, że zostanie wszczęte niezbędne śledztwo wobec zawodników Fenerbahce: Irfana Can Egribayata, Jaydena Osterwolde, Brighta Osayi-Samuela i Michiego Batshuayia, którzy bili pięściami, powalali na ziemię i stosowali kopnięcia z półobrotu. Grozi im za to zarówno kara w zakresie zawieszenia, tak jak i postępowania karnego" - to słowa przytoczone przez portal fanatik.com.tr. Dotkliwa mogłaby się okazać zwłaszcza strata belgijskiego napastnika.

Batshuayi to kluczowy piłkarz Fenerbahce i bez niego Sebastianowi Szymańskiemu i kolegom może to utrudnić walkę o mistrzostwo. Przypomnijmy, że stambulczycy cały czas walczą na dwóch frontach. Chcą zdobyć krajowy tytuł. W tabeli prowadzi ich lokalny, odwieczny rywal - Galatasaray. Zgromadził 81 punktów, czyli dwa więcej od Fenerbahce. Do rozegrania pozostało osiem kolejek.

Do tego dochodzi gra w Lidze Konferencji Europy, gdzie już w 1/4 finału zagrają z Olympiakosem Pireus. Szymański w trwającym sezonie jest ważną postacią Fenerbahce. Zagrał 46 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziewięć goli i zanotował tyle samo asyst.