Przyszłość reprezentanta Polski wyjaśniona. FIFA nie miała litości

Adam Buksa przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, podczas którego powalczy z nią o awans na Euro 2024. Nie jest faworytem do wyjścia w podstawowym składzie na mecz z Estonią obok Roberta Lewandowskiego, a eksperci widzą bardziej w ataku Karola Świderskiego. Jeśli ufać zatem ich słowom 27-latek będzie rywalizował o pozycję numer trzy z Krzysztofem Piątkiem. Niebawem może wyjaśnić się za to jego klubowa przyszłość.

Adam Buksa nie zostanie w Antalyasporze. FIFA nałożyła zakaz transferowy na klub

Nie tak dawno informowaliśmy, że Adam Buksa najprawdopodobniej nie zostanie wykupiony przez Antalyaspor z RC Lens ze względu na zbyt wysoką klauzulę. Piłkarz zaznaczył również, że pod dużym znakiem zapytania stoi jego powrót do francuskiego klubu. - Gdyby to ode mnie zależało, chciałbym grać w klubie, który się bije o najwyższe cele w swojej lidze. (...) Na dzisiaj nie wiem, gdzie będę grał w przyszłym sezonie. Jeśli miałbym stawiać, nie będę występował w RC Lens - oznajmił na antenie Canal+ Sport.

Portal "A Spor" poinformował we wtorek, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) nałożyła zakaz transferowy na sześć tureckich klubów. Bezterminowo ukarano Kayserispor, natomiast trzyletnią sankcją obciążono Adanę Demirspor, Ankaragucu, Konyaspor, I-ligowy Eyupspor oraz właśnie zespół Buksy Antalyaspor. Tym samym temat wykupu Polaka został definitywnie zamknięty. Jest już pewne, że w tym klubie nie będzie występował w następnych miesiącach.

Prezes Sinan Boztepe wymownie skomentował decyzję FIFA, która uważa, że długi klubu wynoszą ok. dwa miliony dolarów. "To drobny zakaz transferowy. Odbędzie się kilka spraw sądowych i wszystko zostanie wyjaśnione. To niezbyt poważne liczby. Kara zostanie zniesiona, jeśli dokonamy płatności w wysokości ok. 200 tys. euro. Rozwiążemy wszystkie problemy, nie są one bardzo duże" - przekazał, cytowany przez dailysports.net.

Po 30. kolejkach Super Lig Antalyaspor zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 41 pkt. Liderem jest Galatasaray (81 pkt), który wyprzedza Fenerbahce (79 pkt). Na czele klasyfikacji strzelców znajduje się za to Edin Dżeko (18 goli), a drugie miejsce okupuje Mauro Icardi (17). Adam Buksa jest piąty (13), mając tyle samo trafień, co Krzysztof Piątek. Sebastian Szymański wypadł ostatnio nieco z formy i zatrzymał się na dziewięciu bramkach.