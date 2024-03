Hazard zaskoczył wszystkich. "Nie chcę wyglądać jak Świnka Peppa"

Chociaż Eden Hazard od kilku miesięcy jest na sportowej emeryturze, to dopiero teraz bardziej przejmuje się tym, co je i jak wygląda. W rozmowie z brytyjskim "London Evening Standard" Belg przyznał, że dba o formę fizyczną. Wszystko po to, by nie wyglądać, jak bohaterka jednej z popularnych kreskówek dla dzieci.

