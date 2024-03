Sceny na konferencji reprezentacji Polski. Po tym co zrobił, natychmiast został wyproszony [WIDEO]

602 dni - tyle trwała przerwa pomocnika Brighton Jakuba Modera, zanim powrócił na murawę po koszmarnej kontuzji kolana. Nieco dużej trwa za to jego absencja w reprezentacji Polski. Jeśli uda mu się wystąpić w czwartkowym starciu z Estonią, to licznik zatrzyma się na 723 dniach. 24-latek nie ukrywa, że chciałby nadrobić stracony czas i mocno wierzy, że będzie w stanie pomóc w awansie na Euro 2024.

Sceny na konferencji prasowej reprezentacji Polski. Wyrzucono podejrzanego dziennikarza

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Moder obszernie wypowiedział się nt. powrotu do kadry. - Dużo się zmieniło, wiele się działo. Czuję się trochę tak, jakbym debiutował ponownie. Jeszcze w podobnej chwili, bo znowu w meczu barażowym - stwierdził.

Nie ma wątpliwości, że jeśli pomocnik wróci do optymalnej formy, to będzie walczył o podstawowy skład. - Gdzieś tam miałem już pozycję w tej reprezentacji ugruntowaną. Myślę, że... - przerwał nagle piłkarz z uwagi na przedziwną sytuację, ponieważ tuż przed nim pojawił się dziennikarz, który nagrywał go z bliskiej odległości. Niedługo potem został on jednak wyproszony z sali. - To człowiek, który jak sam twierdzi, pojawił się po raz pierwszy od wielu lat na konferencji reprezentacji Polski - relacjonował Adam Kotleszka z Kanału Sportowego.

- Wydaje mi się, że został wyproszony za to, że chciał zrobić relację na żywo na Facebooku lub Instagramie. Przejeżdżał telefonem przed samym nosem piłkarzy, gdy już siedzieli na fotelach. Na razie nie są znane personalia wspomnianego dziennikarza. Podobno chwalił się akredytacją, na której pisało, że reprezentuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Miał się tłumaczyć, że "chciał zrobić ładne, filmowe wejście" - wyjaśnił.

To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnich dniach. W poniedziałek kapitan reprezentacji Polski otrzymał pytanie od dziennikarza "Faktu" o to "czy został "Żugajką?". - Naprawdę? - nie dowierzał Lewandowski, zanosząc się od śmiechu. - Nie wiem, Robercie, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie. Może skupmy się na sprawach sportowych - powiedział rzecznik Emil Kopański i poprosił o kolejne pytania do piłkarza.

Wspomniane wyżej sceny miały miejsce ok. 3:00 minuty materiału:

Spotkanie Polska - Estonia odbędzie się w czwartek 21 lutego o godz. 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.