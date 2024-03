Słynny dziennikarz nie żyje. Miał dopiero 52 lata. Zażarcie atakował Czerczesowa

Wasilij Utkin był jednym z najlepszych i najbardziej popularnych dziennikarzy sportowych w Rosji. A na pewno najbardziej kontrowersyjnym, bo jego bezkompromisowe komentarze dotyczące wydarzeń w kraju cytowane były w całej Europie.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder długo rozmawiał z Lewandowskim. "Robert pytał, dlaczego"

Do Utkina należał kiedyś popularny portal Sports.ru. Był on też szefem sportowej telewizji NTV, którą opuścił, gdy ta przekształciła się na Match TV. Nie zgodził się wówczas na współpracę z niektórymi osobami powiązanymi z rządami Władimira Putina.

52-letni dziennikarz sprzeciwiał się nie tylko otoczeniu Putina, ale i samemu prezydentowi Rosji. Utkin otwarcie krytykował wojnę w Ukrainie. - Nasz zawód i wszystko wokół niego wyglądałoby inaczej, gdyby nie Jewgienij Sawin. Podziwiam jego odwagę, poświęcenie się, mam do niego szacunek - mówił Utkin o popularnym w Rosji youtuberze.

Pięć lat temu Utkin wywołał skandal, gdy zaatakował byłego selekcjonera narodowej kadry i byłego trenera Legii Warszawa - Stanisława Czerczesowa. Dziennikarz zarzucał selekcjonerowi przyjmowanie łapówek w zamian za powołania do drużyny narodowej. Piłkarzy selekcjonerowi wskazywać miał agent Alan Aguzarow, który później dzielił się z selekcjonerem zyskami z transferów.

"Był najlepszym dziennikarzem sportowym w Rosji"

Utkin miał też cięty język. W taki sposób wypowiadał się o najlepszych zawodnikach w historii futbolu. - Garrincha był alkoholikiem, podobnie George Best. Maradona był z kolei narkomanem. Wszystko dlatego, że piłka nożna jest pokusą, ekscytacją i oszustwem. Świetny gracz niekoniecznie musi być świetnym człowiekiem i to pokazują te przykłady. Cristiano Ronaldo jest dupkiem, ale takim nie zabraniano gry w piłkę nożną - mówił.

Dziennikarz, w przeciwieństwie do wielu innych rodaków, chciał, by sportowcy z Rosji wystartowali na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nawet w neutralnym statusie. - Chciałbym mieć kogoś, komu będę kibicował w Paryżu. Bardzo bym chciał, żeby nasi zawodnicy wystartowali na igrzyskach olimpijskich. Z prostego powodu: jeśli nie otrzymają takiej szansy, to znaczy, że przeżyli życie na próżno - pisał.

Na portalu Sports.ru, który należał kiedyś do Utkina, zmarłego pożegnał kolega po fachu - Wadim Korabliew. - Był najlepszym dziennikarzem sportowym w Rosji. Utkin wspaniale posługiwał się językiem, a jego opinie zawsze zaskakiwały i trafiały w cel - napisał.

- Ale Utkin to też przepiękny głos, który wychował pokolenia kibiców piłki nożnej. Utkin to wolność i odwaga do tego, by nie zdradzać swoich przekonań i nie zadawać się z tymi, z którymi nie czujesz się dobrze. Utkin to trudna, ale niezwykle urocza postać. Utkin to nauczyciel, którego wszyscy się bali, ale o którym wszyscy marzyli - dodał Korabliew.