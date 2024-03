Alcaraz właśnie uszczęśliwił miliony fanek. Jednym słowem

Carlos Alcaraz (2. ATP) to jeden z najlepszych tenisistów świata. Kilka dni temu sięgnął po końcowy triumf w Indian Wells. Był to jego trzynasty w karierze triumf w cyklu ATP. W finale pokonał Daniła Miedwiediewa (4. ATP).

Fanka zapytała, Carlos Alcaraz odpowiedział. Ważna deklaracja Hiszpana

Wicelider rankingu ATP przygotowuje się właśnie w Miami do startu kolejnego turnieju ATP Masters. Hiszpan przystąpi tam do rywalizacji od drugiej rundy. Podczas jednej z sesji treningowych doszło do ciekawej sceny.

- Jesteś singlem? - zapytała 20-latka jedna z fanek, która przebywała obok kortu. Ten postanowił odpowiedzieć jej na to pytanie o stan cywilny. - Tak - wypalił z uśmiechem, czym uszczęśliwił nie tylko ją, ale pewnie też miliony fanek na całym świecie. Tenisista jest nie tylko jednym z najlepszych zawodników świata, ale też uważany jest za jednego z najbardziej atrakcyjnych. Wcześniej nie wypowiadał się raczej publicznie na temat swojego stanu cywilnego. W przyszłym roku na Netflixie pojawi się z kolei serial poświęcony tenisiście i niewykluczone, że w nim będzie trochę więcej wątków dotyczących rodziny i życia prywatnego 20-latka.

Alcaraz w pierwszej rundzie w Miami ma wolny los. W drugiej zmierzy się z lepszym z pary Aleksander Vukić (66. ATP) - Roberto Carballes Baena (64. ATP). Hiszpan w ćwierćfinale może trafić z kolei na Huberta Hurkacza. Wicelider rankingu ATP już raz w Miami triumfował - miało to miejsce w 2022 roku. Wówczas w finale ograł Caspera Ruuda.

