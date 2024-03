Wielki sukces reprezentacji Polski. Zagramy na Euro czwarty raz w historii!

Eliminacje do majowych mistrzostw Europy do lat 17 od początku były niezwykle udane dla reprezentantek Polski. W pierwszym meczu rozgromiły one aż 9:0 rówieśniczki z Macedonii Północnej, a kilka dni później ograły 5:1 Szkotki. We wtorek czekało je ostatnie starcie z Danią.

Polki jadą na Euro U-17. Znakomity bilans

Biało-Czerwone były faworytkami ostatniego meczu z zespołem ze Skandynawii. I poradziły sobie w tej roli znakomicie wygrywając 3:0. Bramki dla polskiej drużyny zdobyły Oliwia Związek, Julia Ostrowska oraz Małgorzata Rogus.

- Jestem teraz chyba najszczęśliwszym trenerem na świecie. Naszym celem było wygrać wszystko i wywalczyć awans i to zrobiliśmy - powiedział na gorąco selekcjoner Polek Marcin Kasprowicz w nagraniu opublikowanym na kanale "Łączy Nas Piłka Kobieca".

Reprezentantki Polski zakończyły eliminacje z kompletem zwycięstw na koncie oraz znakomitym bilansem bramkowym 17:1 i po raz czwarty w historii, a drugi z rzędu zagrają w finałach mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że w 2013 roku Biało-Czerwone wywalczyły złoto na tej imprezie, a trzon reprezentacji stanowiły piłkarki, które dziś grają w kadrze A z Ewą Pajor na czele.

Finały mistrzostw Europy odbędą się od 5 do 18 maja w Szwecji. Spotkania będą rozgrywane w Malmoe oraz Lund. Oprócz Polek na czempionacie wystąpią też Szwedki, Portugalki, Belgijki, Angielki, Norweżki oraz dwie inne ekipy, które wywalczą awans w ramach eliminacji.