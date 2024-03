Łukasz Gikiewicz po blisko dekadzie wrócił na początku ubiegłego roku do Polski. Od tamtej pory rywalizuje jednak na niższych szczeblach rozgrywkowych, a obecnie jest zawodnikiem KTS Weszło. Jak się okazuje, ma już konkretne plany odnośnie do tego, co będzie robił po przejściu na piłkarską emeryturę, ponieważ chce zostać trenerem. Otrzymał nawet pierwsze oferty i niespodziewanie może podążyć drogą Sebastiana Mili.

