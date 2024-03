"Kiedy miałem 13 lat, rodzice mnie opuścili". Aż trudno uwierzyć, przez co przeszedł

Fabio Coentrao swego czasu uchodził za jednego najlepszych lewych obrońców na świecie. Przez siedem lat był zawodnikiem Realu Madryt. Rozegrał ponad 50 spotkań w reprezentacji Portugalii, wystąpił m.in. na Euro 2012, gdzie jego drużyna doszła do półfinału. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że kariera tego piłkarza wcale nie była usłana różami. Jako młody chłopak treningi musiał łączyć z normalną pracą. A to dlatego, że rodzice zostawili go samego.

Fabio Coentrao ujawnił. Musiał pracować w piekarni i na budowie. "Byłem jeszcze dzieckiem"

Ojciec Fabia - Bernardino da Cruz - był rybakiem, który przez długi czas pracował przy połowach dorsza w Kanadzie. Później zaś wrócił do Portugalii i, choć trudno w to uwierzyć, razem ze swoją żoną wyjechał do pracy we Francji, zostawiając młodego piłkarza samego. - Kiedy miałem 13 lat, moi rodzice mnie opuścili, musieli wyemigrować. Zostałem sam na tej ziemi, ale dzięki Rio Ave, które bardzo mi wtedy pomogło, ponieważ byłem jeszcze dzieckiem, mogłem zbudować to, co zbudowałem - powiedział Portugalczyk.

To właśnie w Rio Ave lewy obrońca stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Żeby się utrzymać, treningi musiał jednak łączyć z pracą zawodową. Dlatego też pracował w piekarni, na budowie i łowił ryby. Za pierwsze pieniądze, jakie zarobił w zespole, kupił sobie jedynie jedzenie. Na szczęście dzięki talentowi i samozaparciu zrobił oszałamiającą karierę. - Opuściłem Rio Ave dla Benfiki, potem przez dwa sezony byłem wypożyczany, ale wróciłem, by pokazać pracę, jaką wykonałem. A potem przybyłem do Realu Madryt, najlepszego klubu na świecie, który nie jest dla wszystkich - wspominał.

Fabio Coentrao w Realu Madryt zdobył 15 trofeów w tym dwa puchary Ligi Mistrzów. Później jeszcze na krótko wrócił do Rio Ave. Karierę zakończył stosunkowo wcześnie, bo w 2021 r. Miał wówczas tylko 33 lata. Teraz jest szczęśliwym ojcem i mężem. Zawodowo wybrał zaś nietypową drogę, bo rozstaniu z piłką podobnie jak swój ojciec zajął się rybactwem. - Chcę, aby moja żona, moje dzieci i moja rodzina byli dumni z mojej kariery - zakończył piłkarz.