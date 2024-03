Były reprezentant Polski oskarżony o oszustwo. Chodzi o dziesiątki tysięcy złotych

Nikozja, Kostanaj, Limassol, Sofia, Mekka, Ratchaburi, Bangkok, czy Amman. To nie wymienianie kolejnych lokalizacji w popularnej grze "państwa, miasta", ale siedziby klubów, w których grał Łukasz Gikiewicz. I to nie wszystkich.

Gikiewicz ujawnił, dlaczego nie miał agenta. Został oszukany

36-letni napastnik po zdobyciu ze Śląskiem Wrocław mistrzostwa Polski w 2012 roku został w kraju jeszcze przez rok. Kolejną dekadę zwiedzał świat i grał w piłkę nożną. Do ojczyzny powrócił w 2023 roku. Trafił do Szturmu Junikowo, a dziś gra dla KTS Weszło Warszawa. Można byłoby przypuszczać, że przy tak bogatej karierze, Gikiewicz potrzebował sprawnego agenta, który pozwolił mu trafiać w różne zakątki futbolowego świata. Nic bardziej mylnego. Opowiedział o tym w wywiadzie udzielonym Tomaszowi Ćwiąkale.

W obszernej rozmowie poruszone zostało wiele wątków. Jednym z nich była kwestia agentów piłkarskich. - Dostawałem propozycję z polskich agencji, nie chcę być agentem - powiedział Gikiewicz. Ćwiąkała odpowiedział, że taka droga po karierze piłkarskiej jego rozmówcy wydawała mu się naturalna.

- To jest oszukiwanie - przyznał Gikiewicz. W dalszej części wywiadu wyjaśnił, że spotkały go nieprzyjemności ze strony agentów. Sprawa sięga początków jego kariery i dotyczy... jednego z najsłynniejszych polskich zawodników lat 90.

- Ty całą karierę funkcjonowałeś bez agenta? - zapytał prowadzący. - Bez. Miałem Marka Citko w Śląsku Wrocław. On powie, że mnie nie oszukał, ja powiem, że mnie oszukał. Podpisałem papier in blanco. Miałem 19 lat w ŁKS-ie, byłem głupi, zaufałem. Otwierał bagażnik i dawał buty Nike'a. Tak działają agenci, no niestety. Za głupotę się płaci - odpowiedział.

Wyjaśnił, że chodziło o płacenie kary za zmienianie klubów. - Za każdy zmieniony klub muszę zapłacić karę. Chyba tam było za każdy klub po 20 tysięcy euro. Zapłaciłem chyba 80 tysięcy. Przegrałem - dodał.

Marek Citko to były zawodnik reprezentacji Polski. W latach 90. był jednym z najsłynniejszych polskich piłkarzy. Strzelał gole w Lidze Mistrzów i przeciwko Anglikom. Jego sylwetkę przypominaliśmy na Sport.pl.