Burza we Włoszech. Selekcjoner wściekły. Nie zgadniesz przez co

W reprezentacji Włoch Luciano Spalletti szykuje rewolucję i zakończenie z "nowymi zwyczajami" zawodników. Włoskie media donosiły, że w nocy przed meczem z Ukrainą w eliminacjach Euro 2024 kilku z jego piłkarzy do czwartej rano grało na konsoli. Szkoleniowiec wściekł się i zaprowadza nowe porządki - zaczął od zakazu przywożenia PlayStation na zgrupowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Brązowy medal męskiej sztafety na MŚ w short tracku! Michał Niewiński: Dało się to rozegrać lepiej

Koniec z PlayStation na zgrupowaniach reprezentacji Włoch. Luciano Spalletti wprowadza zakaz

O zakazie przywożenia konsoli na zgrupowania Spalletti poinformował pod koniec lutego. - Jeśli nowoczesność oznacza granie na PlayStation do czwartej rano w noc poprzedzającą mecz, to nowoczesność nie jest wcale taka wspaniała. Przychodzą do reprezentacji narodowej, aby wygrać mistrzostwa Europy, a nie wygrać "Call of Duty" - mówił szkoleniowiec w rozmowie z "La Gazettą dello Sport".

Przy okazji zaczynającego się zgrupowania trener wziął udział w konferencji prasowej i po raz kolejny odniósł się do tego tematu. Jasno dał do zrozumienia, że dla niego liczy się pi趾a no積a i zawodnicy powinni myśleć tak samo.

- Czy uważacie, że to dobrze, że profesjonaliści noszący koszulk reprezentacji Włoch grają po nocach i następnego dnia nie dają z siebie wszystkiego? - zapytał selekcjoner grupę dziennikarzy zebraną na konferencji prasowej.

- Poziom piłkarzy widać po 22 godzinach, które spędzają poza boiskiem. Nie obchodzi mnie, co robią zawodnicy, ale o określonej godzinie mają spać. Niektórzy przed meczem z Ukrainą nie spali i to mi nie odpowiada. Każdy, kto chce grać, nie musi tutaj przyjeżdżać. Nie wiąże go z nami żaden kontrakt - dodał Spalletti.

Szkoleniowiec Włochów przyznał, że podczas mistrzostw Europy planuje stworzyć wspólną strefę, w której zawodnicy będą mogli nawet zagrać na konsoli. Na standardowych zgrupowaniach nie chce jednak tego tolerować, bo "uzależnienia nie są dobre".

Reprezentacja Włoch już w czwartek 21 marca o 22:00 zagra mecz towarzyski z Wenezuelą, a trzy dni później zmierzy się z Ekwadorem. Wszystko w ramach amerykańskiego tournée obecnych mistrzów Europy.