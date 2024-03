Sensacyjna decyzja reprezentanta kraju. Rezygnuje z gry w barażach o Euro 2024

Wydawać by się mogło, że gra dla reprezentacji jest największym możliwym zaszczytem. Szczególnie w sytuacji, gdy walczy się o awans na tak duży turniej jak mistrzostwa Europy. Jednak gdy z drugiej strony jest szansa gry z Leo Messim czy Luisem Suarezem w Stanach Zjednoczonych, to priorytety mogą się zmienić. To też pokazuje przypadek Roberta Taylora, który otrzymał powołanie do kadry Finlandii na baraże do Euro 2024.

6 Sam Navarro / USA TODAY Sports via Reuters Con Otwórz galerię Na Gazeta.pl