Nowe wieści ws. dramatu reprezentanta kraju. "Odłączony od respiratora"

Jeszcze w sierpniu Kristoffer Olsson rywalizował przeciwko Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Wówczas jego FC Midtjylland przegrał w dwumeczu dopiero po rzutach karnych. Następnie drużyna skupiła się na rywalizacji na domowym podwórku. Ostatnie spotkania rozegrała jednak bez wspomnianego pomocnika. Wszystko przez jego nagłą chorobę. 20 lutego stracił przytomność we własnym domu, a następnie przewieziono go do szpitala uniwersyteckiego w Aarhus. Tam podłączono go do respiratora.

Klub przekazał nowe wieści ws. Kristoffera Olssona. Nie wszystkie napawają optymizmem

Teraz nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Olssona przekazał jego klub. Badania wykazały, że do zapaści zawodnika doszło na skutek kilku małych zakrzepów krwi w mózgu. Były one spowodowane niezwykle rzadkim zapalenia naczyń mózgowych.

Na szczęście stan piłkarza się poprawia. Jak donoszą działacze, Olsson został już odłączony od respiratora i przeniesiono go do Hammel Neurocenter, a więc ośrodka, który specjalizuje się w zaawansowanej rehabilitacji schorzeń neurologicznych. Reprezentant Szwecji stara się krok po kroku wrócić do pełnej sprawności.

Jednak nie wszystkie wieści przekazane przez klub napawają optymizmem. "Kristoffer nie odzyskał jeszcze funkcji motorycznych ani zdolności werbalnych. Lekarze spodziewają się, że okres rekonwalescencji potrwa kilka miesięcy. Jego stan zdrowia jest na bieżąco oceniany i wymaga dalszych badań, a także leczenia. W związku z tym jest jeszcze za wcześnie, by rokować w jego sprawie" - czytamy w oficjalnym komunikacie Midtjylland.

Świat wstrząśnięty chorobą Olssona

Choroba Szweda bardzo poruszyła jego kolegów z drużyny, a także całe środowisko piłkarskie. - To dotyka każdego. On jest towarzyskim i miłym chłopcem, który ma dobry kontakt z wieloma osobami. To naturalne, że będzie panowała nieco bardziej napięta atmosfera. Kristoffer to chłopak, który jest u nas od dawna i ma DNA Midtjylland - podkreślał Arne Sandstoe, trener duńskiej ekipy.

Olsson rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, notując pięć asyst. W przeszłości występował m.in. w Arsenalu, Krasnodarze czy Anderlechcie. Zaliczył też 47 meczów dla reprezentacji Szwecji. Dwukrotnie pojawił się na murawie w starciach przeciwko Polsce - podczas Euro 2020, a także w barażach o mistrzostwa świata 2022. Jak na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle 28-latek będzie w stanie wrócić na boisko.