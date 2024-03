Zaskakujące wieści ws. Goncalo Feio. To dlatego odszedł z Motoru

Goncalo Feio ma opinię trenera o dużej wiedzy i umiejętnościach, które powinny mu dać pracę w najlepszych klubach. Jednocześnie Portugalczyk jest wybuchowym człowiekiem, temperamentnym, z którym współpraca może być trudna, pełna skandali i kontrowersji. O tym zresztą przekonali się w Lublinie. Ale nowe informacje nakazują myśleć, że Feio traktuje pewne rzeczy dość emocjonalnie i stara się być człowiekiem honoru.

Feio chciał być honorowy

Ostatnio Motor Lublin zaliczył dołek formy, nie wygrał trzech ostatnich spotkań w Fortuna 1. Lidze. Ale to nie pierwszy raz, kiedy drużyna z Lubelszczyzny notuje słabsze wyniki w tym sezonie. We wrześniu i październiku Motor przegrał pięć meczów z rzędu.

Beniaminek zaplecza ekstraklasy nie zaczął drugiej rundy najlepiej. Wygrał zaledwie dwa z sześciu spotkań. Mimo to wciąż jest w grze o awans na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. W tej chwili zajmuje piąte miejsce w tabeli, a daje ono prawo gry w barażach.

Jednak w Motorze mamy trzęsienie ziemi, bo Feio podał się do dymisji po sobotniej porażce ze Stalą Rzeszów 1:2, a w poniedziałek klub potwierdził, że przyjął rezygnację.

Według TVP Sport dymisja miała być zagrywką Feio pod negocjacje ws. nowego kontraktu. W ten sposób chciał przyspieszyć rozmowy i wymusić lepsze warunki. Ostatecznie obie strony nie osiągnęły porozumienia.

Portal meczyki.pl rzucił nowe światło na sprawę. Okazuje się, że dymisja nie ma nic wspólnego ze sprawami kontraktu, który wygasał wraz z końcem czerwca tego roku. Według Samuela Szczygielskiego nowa umowa dla Feio była praktycznie gotowa i wkrótce Portugalczyk miał ją podpisać. Ostatecznie trener postanowił unieść się honorem, uznając, że zawiódł, notując słaby start piłkarskiej wiosny.

- Z tego co wiemy, Goncalo Feio podał się do dymisji, bo jest człowiekiem honoru i uważa, że człowiek honoru, jeśli ma taki wynik na początku tego roku, to powinien oddać się do dyspozycji przełożonego. Goncalo Feio nie grał tą dymisją na przedłużenie kontraktu. Nowy kontrakt był dogadany co do warunków i niedługo miał zostać przedłużony - zdradził dziennikarz Meczyków w programie 1. Liga Raport.

Portugalski trener już w przeszłości był łączony z pracą w PKO Ekstraklasie, m.in. w Rakowie Częstochowa, gdzie był asystentem Marka Papszuna. Dziś spekuluje się, że latem mógłby dołączyć do Lecha Poznań, a tam od lipca będzie wakat.

Nowym trenerem Motoru Lublin został Mateusz Stolarski, dotychczasowy asystent Feio.

Goncalo Feio pracował w Motorze od 19 września 2022 r. Poprowadził zespół w 54 meczach, notując średnią 1,91 punktu na spotkanie. Wygrał 31 meczów, a dziesięć zremisował.