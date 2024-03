Nowe wieści ws. reprezentanta Polski. Wiadomo, czy zostanie na zgrupowaniu

Paweł Dawidowicz znalazł się w gronie 27 powołanych piłkarzy na mecze barażowe z Estonią i Walią lub Finlandią. Pierwsze informacje były takie, że chciał przyjechać na zgrupowanie reprezentacji Polski niezależnie od swojego stanu zdrowia.

Jest decyzja ws. Dawidowicza

Przez kontuzję kostki Paweł Dawidowicz przedwcześnie zszedł z boiska w meczu Hellasu z Milanem. Został zmieniony w 57. minucie. Mimo urazu poleciał do Warszawy na zgrupowanie. W niedzielę wieczorem pierwsze informacje nt. jego sytuacji podał Mateusz Borek. Napawały one optymizmem.

"Jak udało się nam ustalić, kontuzja Dawidowicza nie jest tak poważna, jak się mogło wydawać. Okazuje się, że obrońca Hellasu i reprezentacji Polski tylko lekko podkręcił staw i mimo tego zamierza stawić się na zgrupowaniu reprezentacji przed barażami o EURO 2024" - napisał Borek na portalu Kanału Sportowego.

Wiadomo już, że Dawidowicz jest po serii kolejnych badań i konsultacji z lekarzem reprezentacji, Jackiem Jaroszewskim. Według informacji portalu meczyki.pl sytuacja obrońcy jest na tyle dobra, że pozostanie z resztą drużyny. Celem jest, żeby był do dyspozycji na mecz z Estonią.

- Przyzwyczailiśmy się, że nawet jak ktoś jest kontuzjowany i schodzi dzień wcześniej z meczu ligowego z kontuzją, to przylatuje do Warszawy, doktor Jaroszewski robi mu badania i wtedy prawdopodobnie go żegna. Natomiast z tego co słyszę, rokowania są dobre i Dawidowicz najpewniej zostanie na tym zgrupowaniu. Ma walczyć o to, żeby na Estonię być gotowym - powiedział Samuel Szczygielski w programie International Level.

Reprezentacja Polski zagra z Estonią w czwartek. Jeśli wygra, w finale baraży o awans na Euro 2024 zagra z lepszym z pary Walia - Finlandia.

Paweł Dawidowicz ostatni raz zagrał w kadrze w listopadzie 2021 r. z Węgrami (1:2). Przez dwa lata albo nie był powoływany, albo był kontuzjowany, albo przesiadywał całe mecze na ławce rezerwowych. Łącznie ma osiem występów w narodowych barwach.