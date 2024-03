Legenda idzie do więzienia. Oskarża sąd. "Gdybym był białym Włochem"

W 2013 r. Robinho wziął udział w zbiorowym gwałcie na obywatelce Albanii. Wydarzyło się to we Włoszech, gdy był piłkarzem Milanu. W 2017 roku zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie i Brazylijczyk został skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności. Były piłkarz skorzystał z przysługującego mu odwołania do sądu drugiej instancji, ale tam też przegrał.

REKLAMA

Zobacz wideo Brutalna szczerość o transferze Lewandowskiego do FC Barcelony

Robinho zabrał głos w sprawie wyroku. Oskarża włoski wymiar sprawiedliwości o rasizm

W styczniu 2022 roku zapadł ostateczny wyrok. Mediolańska prokuratura wystawiła międzynarodowy nakaz aresztowania, ale były piłkarz przebywa w Brazylii, gdzie konstytucja zabrania ekstradycji i z tego powodu nadal nie trafił do więzienia. Już niedługo może się to jednak zmienić. Brazylia może zatwierdzić wyrok włoskiego Sądu Najwyższego i nakazać mu odbycie kary w kraju. Decyzja w tej sprawie ma zapaść już w środę. W związku z tym Robinho wypowiedział się o całej tej sytuacji i oskarżył włoski wymiar sprawiedliwości o rasizm.

- Grałem przez cztery lata we Włoszech i widziałem wystarczająco dużo przypadków rasizmu. Niestety, to zdarza się nadal. Był rok 2013, mamy rok 2024. Ci sami ludzie, którzy nie podejmują inicjatywy w walce z rasizmem, teraz potępiają mnie. Gdyby na moim miejscu był biały Włoch, to nie byłoby wątpliwości, że wszystko potoczyłoby się inaczej. Biorąc pod uwagę liczbę posiadanych dowodów, nie zostałbym skazany. Widziałem wystarczająco dużo rasizmu wobec moich kolegów z drużyny, takich jak Balotelli czy Kevin Prince Boateng. Bardzo cierpieli i trwa to do dziś. Co zrobił włoski wymiar sprawiedliwości? Nic - powiedział w rozmowie z TV Record.

Robinho został skazany na podstawie nagrań, w których przyznał się do czynu. Mimo to twierdzi, że jego wypowiedzi zostały wyrwane z kontekstu i nadal upiera się, że jest niewinny. - Zaczęli od historii ciąży, potem powiedzieli, że chcą, żebym zapłacił 60 tysięcy euro. Zareagowałam śmiechem, bo byłem oburzony. Niczego by ode mnie nie wyłudzili. Wiedziałem, że nic nie zrobiłem, że żadna kobieta nie zaszła ze mną w ciążę. Chciałem tylko wybrnąć z tej sytuacji, bo byłem na 100 procent pewien, że próbują wyłudzić ode mnie pieniądze - dodał. Obrona piłkarza nadzieje w zmianie wyroku pokłada w tym, że stosunek z kobietą zaszedł za obopólną zgodą.

W trakcie kariery piłkarskiej Robinho reprezentował barwy Santosu, Realu, Manchesteru City, Milanu, Sivassporu, Basaksehiru czy Guangzhou Evergrande. Na koncie ma m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii i jedno mistrzostwo Włoch. W reprezentacji Brazylii zagrał w 100 meczach.