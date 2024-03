Sensacja w I lidze! Nagła decyzja ws. Goncalo Feio

Goncalo Feio był trenerem Motoru Lublin od 19 września 2022 r. Przez nieco ponad 1,5 roku zdołał awansować z klubem do Fortuna 1. Ligi i włączyć się do walki o awans do PKO Ekstraklasy. Choć umiejętności trenerskich nie można mu odmówić, to w Lublinie doszło do kilku skandalicznych i kontrowersyjnych sytuacji z jego udziałem, które mogły skończyć się bardzo długą dyskwalifikacją.

Feio odchodzi z Motoru

Motor Lublin oficjalnie potwierdził rozstanie z Goncalo Feio. Portugalczyk jeszcze w weekend podał się do dymisji i pożegnał się z piłkarzami.

"Informujemy, że po sobotnim przegranym meczu ze Stalą Rzeszów trener Gonçalo Feio złożył rezygnację z funkcji I trenera zespołu. Rezygnacja ta została przyjęta przez władze Klubu" - podał Motor Lublin w mediach społecznościowych.

Klub ze stolicy Lubelszczyzny podał od razu nazwisko następcy portugalskiego trenera. Motor będzie teraz prowadził Mateusz Stolarski, dotychczasowy asystent.

Feio miał ważny kontrakt z Motorem do końca tego sezonu. Trwały rozmowy z właścicielem klubu, Zbigniewem Jakubasem, nt, przedłużenia umowy, ale obie strony nie doszły do porozumienia. Walka o nowy kontrakt trwała tak naprawdę od lata ubiegłego roku. Wówczas piłkarze nie wyszli na sparing z Górnikiem Łęczna w ramach protestu, bo kontrakt z Feio nie został przedłużony. Niedługo później Portugalczyk dostał ofertę na ten sezon.

Według TVP Sport dymisja Feio miała być sposobem Portugalczyka na wymuszenie przedstawienia nowej, lepszej oferty, ale tym razem Motor się nie ugiął.

Co ciekawe, sam zainteresowany niedawno otwarcie wyrażał nadzieję na to, że pozostanie w Lublinie na dłużej. - Ja chcę być tam, gdzie mnie chcą, a czuję, że w Motorze mnie chcą. Piłkarze, ludzie, z którymi pracuję na co dzień, właściciel czy kibice. Czuję, że Lublin mnie chce, a ja chcę to oddać. Chcę być zapamiętany jako najlepszy trener w danym klubie. Chcę zostać w historii, nie chcę być kolejnym, chcę być numerem jeden. Chcę osiągnąć coś, czego nikt nie osiągnął tutaj, albo umierać próbując - zapewnił 8 marca w rozmowie z portalem lublin24.pl, dodając, że będzie odrzucał korzystniejsze finansowo oferty, póki jest w Lublinie.

Masa kontrowersji z udziałem Feio

Goncalo Feio jest uznawany w środowisku piłkarskim za trenera z umiejętnościami. Nie bez powodu pojawiały się doniesienia łączące go z pracą w PKO Ekstraklasie, m.in. w Rakowie Częstochowa. Ale Portugalczyk o trener i człowiek z niemałym temperamentem, wybuchowy, o czym kilkukrotnie można było się przekonać w Lublinie.

Najgłośniejsza sprawa z udziałem Feio to ta z marca zeszłego roku, kiedy uderzył ówczesnego prezesa Motoru, Pawła Tomczyka, a także obraził byłą już rzeczniczkę prasową Paulinę Maciążek. Sprawa trafiła do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Został ukarany rokiem dyskwalifikacji w zawieszeniu na dwa lata. Miał zapłacić też grzywnę w wysokości 30 tys. zł. Pod koniec lutego pojawiły się na oficjalnej stronie Motoru przeprosiny Feio dla Tomczyka i Maciążek.

Portugalczyk dawał też o sobie znać sędziom i na konferencjach prasowych. Chętnie odgryzał się trenerom innych drużyn, wbijał szpiki. Wybuchowo zareagował chociażby po meczu z GKS-em Katowice.

- Jeżeli ktoś po mojej półtorarocznej pracy, gdzie my niszczymy przeciwników motorycznie mecz po meczu, ma takie wątpliwości, to nie chce mi się takich ludzi uspokajać. Niech myślą, co chcą. To znaczy, że są idiotami - powiedział na konferencji prasowej.

Jesienią minionego roku Feio miał doprowadzić do rozłamu w szatni. Według "Gazety Wyborczej" miał zbesztać jednego ze swoich piłkarzy.

"Feio po przegranym meczu z Wisłą Kraków winą za porażkę publicznie obarczył właśnie Rudola. Był nieprzyjemny, krzyczał, tracił nad sobą kontrolę, a szatnia, która dotąd zawsze trzymała stronę trenera, opowiedziała się przeciwko niemu. Nie pozwoliła publicznie lżyć kolegi, doświadczonego piłkarza. Zresztą piłkarze dali temu wyraz, traktując po tym incydencie trenera z dużym dystansem" - czytamy w artykule z 25 października.

Mimo wszelkich skandali Feio wciąż miał ogromne wsparcie ze strony kibiców Motoru i właściciela klubu.

Goncalo Feio poprowadził Motor Lublin w 54 spotkaniach. Wygrał 31 z nich, a dziesięć zremisował. Wykręcił średnią 1,91 punktu na mecz.

W tabeli Fortuna 1. Ligi Motor jest na piątym miejscu z dorobkiem 40 punktów.