Nie oszczędzili nawet kobiet z dziećmi! Bandycki atak kibiców w Wielkopolsce [WIDEO]

Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski w sobotę 16 marca ograła Spartę Szamotuły 4:2 i pozostała na drugim miejscu V ligi pierwszej grupy wielkopolskiej. Dla kibiców gospodarzy nie liczył się jednak korzystny wynik i dobra lokata ich zespołu. Jeszcze przed ostatnim gwizdkiem dopuścili się oni nieakceptowalnych zachowań na murawie.

Skandal w V lidze w Polsce. Pseudokibice zaatakowali piłkarzy i ich bliskich

"Ulegamy w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej. W Grodzisku mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla gospodarzy. Dwie bramki dla naszego zespołu zdobył Denis Maćkowiak. Niestety na temat sportowy to by było na tyle" - napisała po spotkaniu Sparta Szamotuły w mediach społecznościowych.

Klub poinformował, że znacznie ważniejsze tego dnia były wydarzenia jeszcze przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Ich "bohaterami" byli kibice gospodarzy. "W doliczonym czasie gry drugiej połowy spotkania. Grupa miejscowych PSEUDOKIBICÓW Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski zaatakowała naszych kibiców. Zaznaczamy, że nie było żadnej zorganizowanej grupy kibicowskiej z Szamotuł. Głównym celem pseudokibiców były rodziny z dziećmi oraz partnerki naszych zawodników. Jesteśmy zbulwersowani tym, co się wydarzyło" - czytamy w oświadczeniu Sparty.

Faktycznie na opublikowanym przed klub wideo widzimy, że miejscowi atakowali nie tylko zawodników, ale również ich rodziny. Celem pseudokibiców były wyrwanie szalików i barw klubowych rywali. Napastnicy nie zwracali nawet uwagi na fakt, że szarpali się z kobietami i dziećmi. Na nagraniu słychać także prośby o zaprzestanie działań i liczne krzyki.

Odpowiedź na skandaliczne zachowanie fanów wystosowała także Dyskobolia. W mediach społecznościowych klub przyznał, że zawiódł. "Jesteśmy winni wszystkim zainteresowanym wyjaśnienia. Jest nam okropnie wstyd, zawiedliśmy" - czytamy na początku oświadczenia. Dalej klub informuje, że załagodzić sytuacji nie dały rady służby porządkowe, którymi nie byli wykwalifikowani ochroniarze, a wolontariusze.

"To nie miejsce i czas na szukanie wytłumaczeń wynikających z braku doświadczenia i emocji. Do popełnienia takiego błędu jako KS Nasza Dyskobolia się przyznajemy i bierzemy pełną odpowiedzialność za to co stało się później, a czego mogliśmy uniknąć. Grupa zamaskowanych osób weszła na obiekt i zaatakowała osoby stojące najbliżej wejścia. Z naszych ustaleń wynika, iż poszkodowane bezpośrednio zostały trzy osoby – dwóch mężczyzn oraz kobieta. W chwili zdarzenia "interweniowało" pięć osób sprawujących rolę "służby porządkowej" oraz kilku-kilkunastu postronnych sympatyków drużyny gospodarzy. "Interwencja" przeprowadzona została w sposób amatorski, nie możemy zgodzić się z tym, że sytuacja została zignorowana w pełni przez organizatorów meczu. Celem było, by "napastnicy" nie dostali się bliżej większej ilości sympatyków klubu z Szamotuł" - czytamy dalej.

Klub z Grodziska Wielkopolskiego zdobył się również na przeprosiny. "Przepraszamy kibiców i sympatyków Sparty za nieodpowiedzialne zachowanie i zbyt małą dbałość o kwestie bezpieczeństwa. Przepraszamy za wszelkie nieprzyjemne emocje związane z bandyckim zachowaniem grupy ludzi ośmielających nazywać siebie samych kibicami Naszego Klubu. Pozostajemy w pełnej dyspozycji dla zarządu klubu, Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz policji. Przepraszamy także kibiców i sympatyków KS Nasza Dyskobolia, którzy przychodzą na stadion wspierać zawodników naszego zespołu piłkarskiego, przyjemnie spędzić popołudnie i cieszyć ze wspólnego wspierania biało-zielonych" - czytamy.

Dyskobolia deklaruje, że w ramach kary chciałaby zagrać bez udziału kibiców trzy kolejne mecze domowe i wyjazdowe. O sankcjach zadecyduje jednak Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Na razie decyzji w tej sprawie nie podjęto.