Nagle gruchnęła fatalna wiadomość. Barcelona ma problem!

Niedzielnym meczem FC Barcelony z Atletico Madryt emocjonują się wszyscy fani hiszpańskiej ligi. A to dlatego, że w La Liga ekipa Diego Simeone w tym sezonie nie przegrała jeszcze żadnego meczu na własnym stadionie. Z drugiej strony Barcelona zwyciężała cztery ostatnie spotkania przeciwko Atletico, które ostatni raz triumfowało w październiku 2021 roku. Jak będzie tym razem? Z pewnością któraś z drużyn zakończy imponującą serię.

Gwiazdor Barcelony nie zagra z Atletico. Klub opublikował kadrę

Kilka godzin przed meczem w mediach społecznościowych Barcelony pojawiło się ogłoszenie kadry, jaka poleciała do Madrytu. Na liście piłkarzy zabrakło Joao Cancelo. Z informacji przekazanych przez klub wynika, że Portugalczyk nie znalazł się w składzie ze względu na problemy fizyczne. Nie podano jednak bardziej konkretnych powodów. Jeszcze kilka dni temu zawodnik wypożyczony z Manchesteru City strzelał gola na 2:0 w meczu z SSC Napoli (3:1). Łącznie Cancelo w tym sezonie rozegrał 32 spotkania, w których zdobył cztery bramki i zanotował tyle samo asyst. Nie wiadomo również, jak poważne są jego problemy ze zdrowiem.

Według katalońskiego "Sportu" kandydatami do zastąpienia Joao Cancelo na lewej obronie są Sergi Roberto i Hector Fort. Xavi nie może skorzystać z Alejandro Balde, który przez kontuzję jest wykluczony z gry do końca sezonu. Barcelona poinformowała także, że po wyleczeniu urazu do kadry powrócił Marcos Alonso. Nie zanosi się jednak na to, aby Hiszpan pojawił się w wyjściowej jedenastce na dzisiejsze starcie z Atletico Madryt.

Wspomniani Fort i Roberto nie są nominalnymi lewymi obrońcami, jednak z konieczności któryś z nich może zagrać na tej pozycji. Szczególnie drugi z wymienionych zawodników już nie raz udowadniał, że dobrze czuje się w różnych sektorach boiska. Eksperci i kibice spodziewają się także obecności Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty. Ponoć w pierwszym składzie ma pojawić się także znienawidzony w Madrycie Joao Felix, który jest wypożyczony do Barcelony właśnie z Atletico. Spotkanie ma wiele podtekstów, przez co budzi ogromne emocje.

Mecz 29. kolejki La Liga Atletico Madryt - FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę 17 marca o godz. 21:00 polskiego czasu na Metropolitano Stadium. Obecni mistrzowie Hiszpanii zebrali 61 punktów i zajmują trzecie miejsce w tabeli, zespół Simeone z 55. oczkami plasuje się na piątej pozycji. Liderem jest Real Madryt.