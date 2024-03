Niepokojące wiadomości z Włoch na temat Milika

- Nigdy z nikogo łatwo się nie rezygnuje. Rola selekcjonera zmusza jednak do dokonywania wyborów. Jasne, że brak takiego zawodnika może budzić dyskusje i wiem, że dziennikarze będą zahaczać o ten temat. Rozważania, dlaczego nie ma tego, czy tamtego piłkarza zawsze się dobrze "klikną". OK, rozumiem to i akceptuję - tak Michał Probierz tłumaczył brak powołania dla Arkadiusza Milika na marcowe baraże. W gronie napastników znaleźli się Robert Lewandowski, Karol Świderski, Krzysztof Piątek i Adam Buksa.

Kolejny dramat Milika. "Może pauzować przed miesiąc"

Na decyzję selekcjonera wpłynęła przede wszystkim kiepska forma Milika, który w Juventusie pełni rolę zmiennika Dusana Vlahovicia. W obecnym sezonie 30-latek zagrał łącznie w 28 spotkaniach, jednak przełożyło się to na zaledwie 867 minut spędzonych na murawie. Strzelił w tym czasie tylko sześć goli. Przyszłość Milika w zespole z Turynu stoi pod wielkim znakiem zapytania, zwłaszcza dlatego, że w najbliższych tygodniach Polak nie znajdzie się nawet w kadrze meczowej.

- Jesteśmy bez Arkadiusza Milika, miał problemy podczas ostatniej sesji treningowej. Rano przeszedł badania, będziemy musieli go ponownie zbadać po przerwie reprezentacyjnej - mówił ostatnio Massimiliano Allegri przed niedzielnym meczem 29. kolejki Seria przeciwko Genoi.

Informację o kontuzji 72-krotnego reprezentanta Polski uzupełnił dziennikarz Giovanni Guardala. Według niego uraz Milika jest na tyle poważny, że piłkarz wypadnie z gry co najmniej na miesiąc. - Juventus stracił Milika na około miesiąc. Potem zobaczymy, za 15 dni zostanie ponownie zbadany, ale jest to kontuzja pierwszego stopnia mięśnia przywodziciela długiego w lewym udzie, więc zdecydowanie może pauzować przez miesiąc - przyznał Guardala na antenie Sky Sports.

Na ten moment Juventus ma na koncie 58 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do pierwszego Interu Mediolan drużyna Allegriego traci aż 17 oczek, przez co sprawa mistrzostwa Włoch wydaje się być już rozstrzygnięta. Kontrakt Arkadiusza Milika z zespołem z Turynu jest ważny do 30 czerwca 2026 roku. Jeśli jednak Polak liczy na regularne występy, niewykluczone, że latem będzie musiał rozejrzeć się za nowym pracodawcą.