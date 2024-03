Pod koniec lutego rozpoczął się nowy sezon MLS. Po amerykańskich boiskach biegają m.in. Mateusz Bogusz czy Mateusz Klich, który w ostatnim meczu z Interem Miami zanotował asystę. W sobotę czwarte spotkanie w lidze rozegrała natomiast drużyna Chicago Fire. W starciu z CF Montreal doszło do scen, które piłkarscy kibice z pewnością zapamiętają na długo.

Nieprawdopodobny gol w ostatniej minucie meczu. Thriller w MLS

Pierwszy gwizdek wybrzmiał na stadionie w Chicago o godz. 19:00 polskiego czasu. Gospodarze dłużej potrafili utrzymać się przy piłce, jednak to zespół z Montrealu wykreował sobie więcej sytuacji bramkowych. Już po 12 minutach goście prowadzili 2:0. Autorem obu goli był Matias Coccaro, który w ciągu zaledwie czterech minut wykorzystał dwa rzuty karne. Pod koniec pierwszej połowy Chicago Fire zdobyło bramkę kontaktową po trafieniu Marena Haile-Selassie'a.

W drugiej części gry gospodarze znów przeważali, jednak to CF Montreal wyszedł na prowadzenie 3:1. W 70. minucie piłkę w siatce umieścił Bułgar Dominik Yankov. Wydawało się, że ekipa z Chicago jest już bezradna. Zwłaszcza dlatego, że aż do 84. minuty nie zdołała strzelić kolejnej bramki. Wtedy to sędzia podyktował kolejną jedenastkę, tym razem dla gospodarzy. Po karnym wykorzystanym przez Briana Gutierreza na tablicy widniał wynik 3:2, a zawodnicy Chicago Fire rzucili się do odrabiania strat.

Ta sztuka udała się w piątej minucie doliczonego czasu gry, kiedy do remisu doprowadził Hugo Cuypers. Czy mecz zakończył się remisem 3:3? Nic bardziej mylnego. Spotkanie zostało dokończone w stylu amerykańskiego filmu.

W 99. minucie niemal wszyscy piłkarze na boisku znajdowali się pod bramką gości. Z wyjątkiem Kellyna Acosty. 28-latek dostał piłkę od swojego bramkarza w okolicach koła środkowego, po czym z całej siły spróbował dośrodkować ją w pole karne. Futbolówka poleciała wysoko w górę, nabierając przedziwnej rotacji. Zamiast spadać, przez silny wiatr szybowała w stronę bramki drużyny z Montrealu. Bramkarz gości nie spodziewał się takiego scenariusza. Wyszedł na jedenasty metr, jednak po chwili wiedział, że piłka wpadnie mu "za kołnierz".

Warto przypomnieć, że Chicago znane jest na całym świecie jako "Wietrzne miasto". Trudno o lepszą puentę do tego, co wydarzyło się na boisku. Finalnie po spektakularnym trafieniu Chicago Fire zwyciężyło 4:3. Była to pierwsza wygrana gospodarzy w tym sezonie.