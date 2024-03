Niepokojące wieści ws. Messiego. "Tydzień po tygodniu"

Lionel Messi od przyjścia do amerykańskiego Interu Miami nie ma łatwego życia. Argentyńczyk co chwila trapiony jest kontuzjami. W zeszły czwartek musiał zejść z murawy już w 49. minucie po tym, jak nabawił się urazu w 1/8 finału Ligi Mistrzów CONCACAF z Nashville SC (Inter Miami wygrał 3:1 i awansował do ćwierćfinału). - Leo przeciążył mięsień w prawej nodze. Nie chcemy podejmować w jego sprawie żadnego ryzyka - tłumaczył wówczas trener Gerardo Martino. Wygląda na to, że przerwa może potrwać w tym wypadku dłużej, niż przewidywano.

REKLAMA

Zobacz wideo Brutalna szczerość o transferze Lewandowskiego do FC Barcelony

Messi znowu nie zagrał dla Interu Miami. Trener wskazał, kiedy wróci. "Ma przed sobą cel"

36-latka z oczywistych względów zabrakło w sobotnim spotkaniu Interu Miami z DC United w lidze MLS. Mimo tej absencji piłkarze z Florydy wygrali 3:1. Dwie bramki zdobył słynny Luis Suarez, a jedną dołożył Leonardo Campana. Rywale odpowiedzieli trafieniem Jareda Strouda po asyście Polaka - Mateusza Klicha. Po meczu nie mogło jednak zabraknąć pytań o Messiego.

Na temat jego zdrowia ponownie pytany był trener Martino. - Kontuzja Messiego musi być leczona, a my tydzień po tygodniu będziemy ją oceniać. Jasne jest, że ma przed sobą cel, jakim jest zagranie w ćwierćfinale CONCACAF - powiedział, cytowany przez ESPN.

Messi straci mecze w reprezentacji Argentyny? Martino: "Ma kontuzję mięśni"

Mowa tu o meczach z meksykańskim Monterrey, które odbędą się 2 i 9 kwietnia. Do tego czasu Inter rozegra jeszcze ligowe starcia z New York Red Bulls i New York City. Messi zaś miał uczestniczyć w zgrupowaniu reprezentacji Argentyny, która ma w planach dwa sparingi w USA. 23 marca zmierzy się w Filadelfii z Salwadorem, a trzy dni później z Kostaryką w Los Angeles. Dla mistrzów świata z Kataru ma to być przetarcie przed turniejem Copa America 2024.

Wygląda jednak na to, że Messi nie pojedzie na zgrupowanie, żeby nie ryzykować pogłębienia urazu. Tak twierdzi argentyński dziennik "Ole". Z kolei Martino nie chciał o tym przesądzać. - Ma kontuzję mięśni. Kwestia powołania jest sprawą kadry narodowej, o której muszą porozmawiać - uciął.