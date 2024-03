10 września reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe 0:2 z Albanią w eliminacjach do mistrzostw Europy. Trzy dni później Cezary Kulesza nie wytrzymał. Prezes PZPN zwolnił Fernando Santosa, który być może odetchnął z ulgą, że na dobre wyjedzie z naszego kraju. Kadencja Portugalczyka była fatalna i nietrafiona. Od byłego selekcjonera bił ogromny pretensjonalizm i zniechęcenie, przez co dla obu stron rozstanie było najlepszym rozwiązaniem. W styczniu po Santosa zgłosił się turecki Besiktas.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Turcy stracili cierpliwość do Fernando Santosa. Już szukają następcy

Początek Fernando Santosa w nowym zespole był obiecujący. Besiktas potrafił wysoko wygrywać z z Rizesporem (4:0), Karagumrukiem (3:0) czy przeciwko Eyupsporowi w pucharze Turcji (4:0). Później nastąpił jednak potężny spadek formy, który trwa do dziś. Zespół Portugalczyka przegrał trzy ostatnie mecze: 0:1 z Galatasaray, 0:2 z walczącym o utrzymanie Gaziantepem oraz w sobotę 1:2 z Antalyasporem, kiedy gola strzelił Adam Buksa. Po tym spotkaniu władze Besiktasu nie wytrzymały.

W jedenastu ligowych meczach pod wodzą 69-latka drużyna odniosła zaledwie cztery zwycięstwa i aż pięć razy schodziła z boiska pokonana. To sprawia, że średnia punktów na mecz za kadencji Santosa na ten moment wynosi jedynie 1,27. Z informacji przekazanych przez dziennikarza Sercana Dikme wynika, że turecki klub lada moment zacznie szukać nowego trenera, który zastąpi byłego selekcjonera reprezentacji Polski. - Prowadzone będą poszukiwania trenera, ale decyzja zapadnie po sezonie. Santos dokończy sezon. Mam nadzieję, że jego odejście nie spowoduje dużego obciążenia finansowego dla Besiktasu. To moje jedyne życzenie - ujawnił dziennikarz na antenie Sports Digitale.

Besiktas chce poczekać do końca sezonu, aby nie wprowadzać do zespołu niepotrzebnego chaosu. Mimo to wydaje się, że dni Fernando Santosa w klubie są już policzone. Jeszcze kilka dni temu Portugalczyk "był na dywaniku" u prezesów, jednak najwyraźniej rozmowy nie przyniosły żadnych rezultatów. Co więcej, inny dziennikarz - Zeki Uzundurukan - uważa, że wspomniana porażka z Antalyasporem przelała czarę goryczy. - Besiktas ma drużynę, która zjada trenerów. Myślę, że dzisiejszego wieczoru kariera Fernando Santosa w Besiktasie dobiegła końca - mówił w sobotę ekspert na kanale A Spor.

Kontrakt Santosa z tureckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Na razie sam trener deklaruje, że nie ma zamiaru przedwcześnie rezygnować ze stanowiska, ponieważ wierzy, że uda mu się osiągnąć z zespołem postawione cele. - Nie myślę o rezygnacji. W ostatnich trzech meczach osiągaliśmy kiepskie wyniki, ale z Galatasaray i Antalyasporem przegraliśmy niezasłużenie. To najlepsze mecze za mojej kadencji. Naszym celem jest zajęcie trzeciego miejsca i zdobycie Pucharu Turcji - tłumaczył. Podobnych argumentów Portugalczyk używał, kiedy zaczęły się spekulacje nt. jego zwolnienia z reprezentacji Polski. Wszyscy doskonale wiemy, jak skończyła się ta historia.

Obecnie Besiktas z 46. punktami zajmuje czwarte miejsce w tureckiej lidze. Pierwszej dwójki - Galatasaray (78 pkt.) i Fenerbahce (76 pkt.) - nie da się już dogonić. Na trzeciej lokacie plasuje się Trabzonspor, do którego drużyna Santosa na razie traci trzy oczka.