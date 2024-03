Probierz go pominął, a on znów błysnął [WIDEO]

Mateusz Klich pod koniec stycznia 2023 roku przeniósł się do D.C. United z Leeds United. Trafił tam na zasadzie wolnego transferu. W debiutanckim sezonie łącznie rozegrał 36 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował siedem asyst. Jego drużyna miniony sezon zakończyła na 12 pozycji, a niedawno rozpoczęła nową kampanię w MLS. W niej Klich spisuje się bardzo dobrze. 41-krotny reprezentant Polski na początku marca w starciu z Portland Timbers wpisał się na listę strzelców. W sobotnim meczu znów błysnął.

Klich nie przestaje błyszczeć w D.C. United. Co za asysta!

Tego dnia D.C. United zmierzyło się na własnym boisku z rewelacyjnym Interem Miami. Mateusz Klich rozegrał pełne 90 minut. Polak zaliczył asystę przy pierwszej bramce gospodarzy. W 14. minucie D.C. United przeprowadziło akcję prawą stroną. Piłkę prowadził Klich, który wypatrzył Jareda Strouda. W pewnym momencie zagrał kapitalne, prostopadłe podanie do Amerykanina, a ten otworzył wynik spotkania.

Jak się później okazało, to był jedyny powód do zadowolenia w tym meczu. W późniejszych minutach to Inter Miami przejął inicjatywę i zaczął odrabiać straty. W 24. minucie wynik spotkania wyrównał Leonardo Campana. Po zmianie stron piłkarze z Florydy nie zwalniali tempa, przez co w 72. minucie wyszli na prowadzenie dzięki trafieniu Luisa Suareza. W końcówce Urugwajczyk ponownie wpisał się na listę strzelców i tym samym ustalił wynik spotkania na 3:1. Dla Suareza było to czwarty gol w bieżącej edycji rozgrywek. Warto dodać, że w tym starciu w barwach Interu nie zagrał Lionel Messi z powodu problemów zdrowotnych.

Mimo dobrej dyspozycji Mateusz Klich nie znalazł uznania w oczach selekcjonera reprezentacji Polski, Michała Probierza, i nie otrzymał powołania na najbliższe arcyważne zgrupowanie kadry. Już 21 marca Polacy zagrają na Stadionie Narodowym z Estonią. W przypadku zwycięstwa zmierzą się z wygranym z pary Walia - Finlandia.

Po 5. kolejkach Inter Miami plasuje się na pierwszym miejscu i ma 10 punktów na koncie. Tyle samo punktów ma drugi Columbus Crew, który rozegrał o jedno spotkanie mniej. Z kolei D.C. United po czterech starciach ligowych zajmuje ósme miejsce z dorobkiem pięciu "oczek".