Absurdalny rzut karny w 101. minucie. Jedyna taka sytuacja na tysiące goli [WIDEO]

Była jedenasta minuta doliczonego czasu gry meczu 30. kolejki ligi tureckiej: Besiktas - Antalyaspor. Gospodarze przegrywali 1:2, ale mieli świetną okazję na wyrównanie. Sędzia podyktował bowiem rzut karny.

Miał piłkę na nodze z rzutu karnego. I zrobił to

Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Milot Rashica. Piłka po jego strzale wpadła do bramki. Arbiter, ku zdziwieniu publiczności i zawodników Besiktasu, bramki jednak nie uznał. To efekt błędu, jaki popełnił Milot Rashica. Kosowianin zaliczył bowiem dwa kontakty z piłką, co oczywiście jest niedozwolone przy rzucie karnym.

- Niesamowita sytuacja w Stambule. W ostatniej akcji meczu Milot Rashica ma karnego na 2:2. Trafia, ale uderzając, zalicza dwa kontakty z piłką. Gol jest anulowany i Antalyaspor wygrywa z Besiktasem. Dawno czegoś takiego nie widziałem, a jeszcze taki moment - napisał na Twitterze Filip Cieśliński.

Po tym pudle Besiktas przegrał 1:2. Jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył Ernest Muci, były piłkarz Legii Warszawa, a asystę miał właśnie Milot Rashica. Dla gości trafił Bunyamin Balci (5.) oraz z rzutu karnego reprezentant Polski - Adam Buksa (38.). Ten ostatni znalazł się w składzie reprezentacji Polski na barażowe spotkania o awans na mistrzostwa Europy. Obok niego Michał Probierz powołał trzech napastników: Roberta Lewandowskiego, Karola Świderskiego oraz Krzysztofa Piątka.

- Buksa nie dość, że ma już na koncie 13 goli w tym sezonie, to przeszedł również do historii Super Lig. Portal OptaCan podał, że dziewięć z 13 trafień Polak zaliczył w wyjazdowych starciach. Taki wynik osiągnęło do tej pory tylko dwóch zawodników Haji Wright (sezon 2022/23) oraz legendarny Samuel Eto'o (2016/17) - pisał Sport.pl.

Buksa jest obecnie na piątej pozycji wśród najskuteczniejszych w lidze tureckiej. Prowadzi Edin Dzeko z 18 golami.

Po tej wygranej Antalyaspor awansował na siódme miejsce w tabeli (41 punktów). Liderem jest Galatasaray (78 pkt), a drugie miejsce zajmuje Fenerbahce (76 pkt). Besiktas ma 46 punktów i jest na czwartej pozycji.