Młody Polak brutalnie zweryfikowany za granicą. Boiska raczej nie powącha

Cezary Miszta w styczniu został wypożyczony przez Legię Warszawa do portugalskiego Rio Ave, by rozwijać karierę i grać regularnie. Po niespełna dwóch miesiącach od transferu wiadomo, że bramkarz w nowym klubie jest jedynie tłem dla znacznie starszego Brazylijczyka Jhonatana Siqueiry. Miszta na boisku nie pojawił się ani razu, a ostatni mecz udowodnił, że stanie się to nieprędko.

