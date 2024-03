To może być bardzo krótka przygoda Neymara z Arabią Saudyjską. Brazylijczyk zagrał zaledwie w pięciu meczach w barwach Al Hilal. W październiku ubiegłego roku Neymar zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w meczu Brazylia - Urugwaj (0:2). Uraz ten wyeliminowało go z gry do końca tego sezonu.

"To nieuniknione". Prezes klubu mówi wprost o transferze Neymara

Zagraniczne media w ostatnich tygodniach informowały, że Neymar będzie chciał wymusić transfer latem tego roku, bo jest nieszczęśliwy u Saudyjczyków. Na początku marca Brazylijczyk przyznał, że znów chciałby zagrać z Leo Messim. Z Argentyńczykiem występował w FC Barcelonie oraz PSG.

- Ja i Messi ponownie grający razem? Mam taką nadzieję. To wspaniała osoba. Powie to każdy, kto go zna. Myślę, że czuje się szczęśliwy w Miami. Jeśli tak jest, to i ja jestem szczęśliwy - mówił w rozmowie z ESPN przy okazji Grand Prix Bahrajnu Formuły 1, gdzie Neymar był wśród VIP-ów.

Teraz "Worldsoccertalk.com" informuje, że Neymar może wrócić do ligi brazylijskiej. Miałby trafić do Santosu, w którym rozpoczynał karierę.

- Obecny kapitan reprezentacji Brazylii przed odejściem zdobył trzy mistrzostwa ligi i Copa Libertadores. A ich więź jest nadal bardzo żywa. Brazylijski klub jest coraz bardziej przekonany, że uda mu się skłonić skrzydłowego do powrotu do klubu - czytamy na "Worldsoccertalk.com".

Dziennikarze dodają, że Marcelo Teixeira, prezes Santos, dał już nawet spore wskazówki dotyczące powrotu Neymara. - Co więcej, niedawne spotkanie tej dwójki może utorować drogę zawodnikowi do powrotu do ojczyzny - czytamy. Spotkali się oni na meczu ligi brazylijskiej: Santos – Corinthians.

- Rozmowa była bardzo krótka, ale szybkie rozmowy są często najskuteczniejsze. Aby tu grać, Neymar musi dobrze się zregenerować. Santos darzy Neymara szacunkiem i jesteśmy mu wdzięczni. Myślę, że ta droga powrotu jest nieunikniona. Na razie jest jednak jeszcze do tego daleko, bo wiele spraw musi się jeszcze rozstrzygnąć - powiedział Teixeira dla "ESPN Brazil".

Neymar trafił do Al Hilal w sierpniu tego roku. Chciał odejść z PSG i wrócić do FC Barcelony. Jednak władze PSG nie chciały go sprzedać do czołowej drużyny Europy, dlatego zdecydowały się na ofertę Saudyjczyków, którzy zapłacili za Brazylijczyka aż 90 mln euro. W tym sezonie Neymar w pięciu meczach zdobył gola i miał trzy asysty.