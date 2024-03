Forma życia trwa! Tak reprezentant Polski pogrążył Fernando Santosa [WIDEO]

Selekcjoner Michał Probierz ogłosił w czwartek nazwiska powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegramy baraże Euro 2024. Wśród napastników zabrakło m.in. Arkadiusza Milika, a obok Roberta Lewandowskiego znaleźli się Karol Świderski, Krzysztof Piątek oraz właśnie Adam Buksa.

Kolejny gol Buksy w Turcji. Zapisał się w historii Super Lig

27-latek doskonale spisuje się w tym sezonie i w sobotę po raz kolejny udowodnił, że zasługuje na miejsce w kadrze. Jego Antalyaspor sensacyjnie pokonał prowadzony przez Fernando Santosa Besiktas, a nasz zawodnik zdobył jedną z bramek. Najpierw w 5. minucie prowadzenie gościom dał Bunyamin Balci, a 33 minuty później wynik podwyższył Buksa, który wykorzystał rzut karny.

Nie dość, że ma już na koncie 13 goli w tym sezonie, to przeszedł również do historii Super Lig. Portal OptaCan podał, że dziewięć z 13 trafień Polak zaliczył w wyjazdowych starciach. Taki wynik osiągnęło do tej pory tylko dwóch zawodników Haji Wright (sezon 2022/23) oraz legendarny Samuel Eto'o (2016/17). Buksa zajmuje obecnie piąte miejsce w ligowej klasyfikacji strzelców ex aequo z Krzysztofem Piątkiem. Liderem jest Edin Dżeko z dorobkiem 18 trafień.

Wypożyczenie Buksy z RC Lens do Antalyasporu wygasa z końcem czerwca. Niespodziewanie dziennikarz Resat Can Ozbudak zdradził, że turecki klub chciałby skorzystać z możliwości definitywnego wykupu, choć nie zgadza się na proponowaną przez Lens kwotę. Domaga się "zniżki", a jeśli zostaną spełnione warunki, wtedy władze klubu są gotowe uiścić opłatę. Rzekomo wynosi ona 4,5 mln euro.

Finalnie sobotnie starcie zakończyło się zwycięstwem Antalyasporu 2:1. Bramkę kontaktową dla gospodarzy zdobył były zawodnik Legii Warszawa Ernest Muci, który świetnie wykończył podanie Milota Rashicy. Tym samym zespół prowadzony przez Fernando Santosa poniósł trzecią porażkę z rzędu, przez co sytuacja byłego selekcjonera reprezentacji Polski mocno się skomplikowała.

Po tej wygranej Antalyaspor awansował na siódme miejsce w tabeli Super Lig z dorobkiem 41 punktów. Liderem jest Galatasaray (78 pkt), które wyprzedza Fenerbahce (76 pkt). Besiktas ma za to na koncie 46 pkt i okupuje czwartą lokatę.