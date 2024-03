"Xabi Alonso? To przeszłość". Sławomir Peszko znów to zrobił. Magik! [WIDEO]

Wieczysta Kraków jest głównym faworytem do awansu. Po wznowieniu rozgrywek III ligi radzi sobie znakomicie. Najpierw z niewielkimi problemami drużyna Sławomira Peszki wygrała 1:0 z Wiślanami Jaśkowice, a w minionej kolejce nie dała najmniejszych szans Garbarni Kraków, pokonując rywali 4:0.

Kolejne zwycięstwo Wieczystej Kraków. Awans tuż tuż

Kolejny mecz zespół z Krakowa rozegrał w sobotę o godzinie 15:00. Tego dnia zmierzył się na wyjeździe z Chełmianką Chełm, czyli siódmą drużyną tabeli. Zdecydowanym faworytem tego spotkania była Wieczysta i było to widać od pierwszych minut. Miała wyraźną przewagę i dużo częściej atakowała bramkę rywali. Przyniosło to efekty w 26. minucie, gdy piłkę do siatki wpakował Michał Fidziukiewicz.

Na tym Wieczysta nie zamierzała poprzestawać. Niedługo później podwyższyła prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Michał Pazdan. W drugiej połowie zespół Peszki nie był już tak aktywny i skupiał się na kontroli gry. Piłkarze Chełmianki z kolei nie byli w stanie zagrozić bramce rywali i w efekcie więcej goli w tym meczu już nie padło, a Wieczysta wygrała 2:0.

Chełmianka Chełm 0:2 Wieczysta Kraków

Strzelcy: Michał Fidziukiewicz (26'), Michał Pazdan (34')

Wieczysta tym zwycięstwem udowodniła, że pewnie zmierza po awans. Po 21 kolejkach jest liderem tabeli III ligi i nad drugą Avią Świdnik ma dziewięć punktów przewagi. Świetną pracę wykonuje tam Sławomir Peszko, który objął drużynę we wrześniu i w 13 ligowych meczach odniósł 11 zwycięstw. "Xabi Alonso? To przeszłość. Mamy własnego pana trenera" - napisał na Twitterze portal Dom Futbolu.

Kolejny mecz Wieczysta rozegra w przyszłą sobotę. Tego dnia o godzinie 12:00 podejmie na własnym stadionie Avię Świdnik.