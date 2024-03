Co za popis reprezentacji Polski w el. Euro. Trudny rywal na deskach [WIDEO]

Reprezentacja Polski doskonale zainaugurowała el. ME. Trzy dni temu dosłownie zmiażdżyła Macedonię Północną aż 9:0. Była również sporym faworytem konfrontacji ze Szkocją i nie zawiodła kibiców. Mało tego, choć straciła jednego gola, to znów zachwyciła pod bramką rywala.

Pogrom polskiej młodzieżówki w el. ME. Zadecydował "bardzo mocny punkt"

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla naszej drużyny, która w 21. minucie objęła prowadzenie po kapitalnym uderzeniu zza pola karnego obrończyni Oliwii Łapińskiej. Sześć minut później było już 2:0, a do bramki rywalek znów trafiła Łapińska, która wykorzystała świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tuż przed przerwą spory błąd po rzucie rożnym popełniła Julia Woźniak, która niefortunnie wypuściła piłkę z rąk wprost pod nogi Phoebe Murray, a ta z najbliższej odległości umieściła ją w bramce.

Kiedy wydawało się, że zawodniczki Marcina Kasprowicza zejdą do szatni z jednobramkową zaliczką, w doliczonym czasie gry udało im się podwyższyć wynik. I choć piłkę wrzuconą z rzutu rożnego przez Krystynę Flis niemalże miała już w rękach szkocka bramkarka, to podobnie jak wcześniej Wożniak pomyliła się. Przytomnie zachowała się wówczas Weronika Araśniewicz, która wbiła ją do pustej bramki.

Druga połowa to już popis naszych zawodniczek. Najpierw w 66. minucie Araśniewicz minęła aż trzy rywalki, następnie świetnie zagrała prostopadle do Mai Zielińskiej, a ta, mimo że mogła sama uderzać, wyłożyła futbolówkę do pustej bramki Oliwii Związek. Było zatem 4:1, a po tym trafieniu Polki zaprezentowały wyjątkową cieszynkę - taniec "Makarena". Związek ustaliła również wynik spotkania, gdy w 86. minucie trafiła do siatki głową po jakżeby inaczej, wrzutce z rzutu rożnego. "Powtórka z rozrywki. Bardzo mocny punkt" - relacjonowali komentatorzy.

Skład Polski: Julia Woźniak, Magda Piekarska, Oliwia Łapińska, Iga Witkowska, Maja Zielińska (Anna Skrzypczyk), Julia Ostrowska (Kinga Wyrwas), Weronika Araśniewicz, Zuzanna Witek (Anna Krakowiak), Krystyna Flis, Lena Marczak, Oliwia Związek (Anna Gniduła).

Polska - Szkocja 5:1 (3:1)

Gole: Łapińska (21', 27'), Araśniewicz (45'), Związek (66', 88') - Murray (41')

Nasze zawodniczki rozegrają kolejne starcie el. ME już we wtorek 19 marca, kiedy zmierzą się z Danią. Finały mistrzostw Europy zaplanowano na maj 2024 roku. Odbędą się one w Szwecji. Na turnieju wystąpi osiem reprezentacji.

Poniżej skrót spotkania: