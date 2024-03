Niedawno był "gwiazdą" Eurowizji, teraz powalczy z Polakami o Euro. Wielki powrót

Za kilka dni reprezentacja Polski może zrealizować połowę celu, jakim jest awans na mistrzostwa Europy. Jeśli drużyna prowadzona przez Michała Probierza zwycięży w półfinale baraży z Estonią, pięć dni później zmierzy się ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Niemal wszyscy kibice i eksperci są zgodni - obowiązkiem jest pokonanie Estończyków, żeby w poniedziałek 26 marca zagrać o udział w turnieju. Jeśli tak się nie stanie, na PZPN, piłkarzy i trenera spadną gromy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Klavan był "gwiazdą" Eurowizji. Teraz zagra przeciwko Polsce

Ostatnio do kadry naszych najbliższych rywali kolejny raz powołany został Ragnar Klavan. To środkowy obrońca, który przez dwa lata występował w Liverpoolu. W jego CV znajdziemy także zespoły, takie jak Cagliari, Augsburg czy AZ Alkmaar. Na początku zeszłego roku Klavan zawiesił buty na kołku, aby po pięciu miesiącach zadebiutować w nowej roli.

129-krotny reprezentant Estonii wystąpił podczas finału Eurowizji jako przedstawiciel swojego kraju prezentujący wybory narodowego jury, które przyznawało punkty artystom z pozostałych państw. Samo wystąpienie Klavana przed kamerami wyszło nieco sztywno i nienaturalnie, jednak ostatecznie były piłkarz powiedział to, co miał powiedzieć. Mimo to na jego twarzy widać było niemały stres. Niestety Estończycy nie przyznali wtedy żadnego punktu reprezentującej Polskę Blance. Za kilka dni będziemy mieli okazję do "zemsty".

Po majowym show na Eurowizji Ragnar Klavan postanowił wznowić karierę. Od lipca jest zawodnikiem Tallinna Kalev, gdzie w obecnym sezonie rozegrał tylko dwa spotkania. To jednak wystarczyło, aby selekcjoner Estonii Thomas Haeberli wysłał zawodnikowi kolejne powołanie. Być może w najbliższy czwartek zobaczymy Klavana na Stadionie Narodowym w półfinale baraży.

Ciekawostką jest fakt, że były obrońca Liverpoolu w 2021 roku występował przeciwko Śląskowi Wrocław jako piłkarz Paide Linnameeskond w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Wówczas drużyna z ekstraklasy w dwumeczu zwyciężyła 4:1.