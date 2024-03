Nie gra od stycznia, wypadł z kadry Probierza. Polak ma dość. Niemcy ogłaszają

Czesław Michniewicz okazał się prorokiem. - Obawiam się o Kamińskiego. Trenerzy będą spokojnie wprowadzać Kubę przede wszystkim do obciążeń, które znacząco różnią się od tych obecnych. Nawet jeśli Kamiński na początku sezonu złapie "dołek" ze względu na intensywniejsze treningi i jego forma piłkarska spadnie, to w końcu na pewno się odbuduje. Tylko pytanie, ile to wszystko potrwa? W kontekście reprezentacji jest to bardzo ważna informacja - mówił w czerwcu 2022 roku, kiedy pełnił rolę selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz słowa Michniewicza niestety się potwierdziły.

Kamiński nie ma zamiaru czekać. Planuje odejść z Wolfsburga

431 minut - zaledwie tyle czasu w tym sezonie Jakub Kamiński spędził na boisku w barwach Wolfsburga. Forma 21-latka pozostawia wiele do życzenia, dlatego Niko Kovac czasami nawet nie umieszcza go na ławce rezerwowych, tylko poza składem. 14-krotny reprezentant Polski ostatni mecz rozegrał pod koniec stycznia przeciwko Heidenheim. Od tamtej pory Kamiński nie powąchał murawy.

A przecież wydawało się, że po pierwszym solidnym sezonie, w którym były piłkarz Lecha rozegrał łącznie 33 mecze, strzelając pięć bramek, teraz może regularnie liczyć na wyjściową jedenastkę. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Według portalu fussballtransfers.com oraz "Kickera" Jakub Kamiński stracił cierpliwość. Polak nie ma zamiaru nadal pełnić drugo-, a nawet trzecioplanowej roli w Wolfsburgu i jeśli ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie, latem będzie chciał znaleźć nowego pracodawcę. Nie wiadomo jednak, gdzie konkretnie chciałby trafić 21-letni skrzydłowy.

Postawa Kovaca może dziwić przede wszystkim dlatego, że Wolfsburg pod jego wodzą gra fatalnie. Obecnie drużyna Kamińskiego po 25. kolejkach zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli, a od strefy spadkowej dzieli ją siedem punktów. Co więcej, drużyna nie potrafi wygrać meczu od połowy stycznia. Ostatnio w starciu Bayerem Leverkusen zawodnicy Niko Kovaca nie mieli nic do powiedzenia, przegrywając 0:2.

W takim układzie trener w teorii powinien szukać nowych rozwiązań, dawać szansę innym zawodnikom. Niestety, najwyraźniej Kamiński został już skreślony przez Chorwata. Teraz piłkarza Wolfsburga częściej możemy zobaczyć w reprezentacji Polski do lat 21. niż w dorosłej kadrze.