Media: Saudyjczycy dają Barcelonie 80 milionów! Koniecznie chcą go mieć

Po zwycięstwie 3:1 z SSC Napoli FC Barcelona awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tam zmierzy się z Paris Saint-Germain. Drużyna Xaviego co najmniej do połowy kwietnia będzie grała na dwóch frontach, co wymaga rotowania składem. Niedawno do regularnej gry wrócił gwiazdor zespołu, za którego według katalońskiego "Sportu" Saudyjczycy chcą zapłacić aż 80 milionów euro! To niesamowicie kusząca oferta dla zadłużonego klubu.

