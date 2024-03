Wyszły na jaw zarobki Infantino. To się nie mieści w głowie. Szczęka opada

Gianni Infantino jest bardzo dobrze znany piłkarskim kibicom. Szwajcar włoskiego pochodzenia pełni funkcję prezesa FIFA od 2016 roku, kiedy to zastąpił Seppa Blattera zamieszanego w aferę korupcyjną. (został oczyszczony z zarzutów o oszustwo i fałszerstwo w lipcu 2022 roku). Od momentu przejęcia władzy zaskoczył m.in. powiększeniem mundialu do 48 drużyn, a także kompletnie nowym formatem Klubowych Mistrzostw Świata. W marcu 2023 roku został wybrany na trzecią kadencję, gdyż nie miał konkurencji.

Ujawnili zarobki prezesa FIFA. Kwota zwala z nóg

FIFA z roku na rok notuje zarobki liczone w miliardach dolarów. Swój przydział ma z tego, i to niemały, Gianni Infantino. Trzeba przyznać, że kwota robi wrażenie. W 2020 roku było to 2,1 mln dolarów bazowej pensji, co dało miesięczne zarobki w wysokości 175 tysięcy dolarów. Dodatkowo, Szwajcarowi przysługiwały różne bonusy. Według "Sky News", w 2022 roku Infantino zarobił łącznie 3,2 mln funtów, co w przeliczeniu na polską walutę dawało ponad 16,1 mln złotych. Wtedy na jego pensję składało się podstawowe wynagrodzenie w wysokości 1,7 mln funtów oraz premia w wysokości 1,5 mln funtów.

Ta pensja w kolejnych latach wzrosła. Z najnowszych ustaleń brytyjskiego "Sky News" wynika, że Infantino zapewnił sobie 33 proc. podwyżki po tym, jak został wybrany prezesem FIFA na trzecią kadencję. Zdaniem dziennika wynagrodzenie podstawowe 53-latek wynosi około 2,2 mln funtów rocznie, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ponad 11 mln złotych. Do tego z pewnością dojdą jeszcze sowite premie. W 2023 roku Szwajcar łącznie zainkasował około 3,6 mln funtów.

Lista zarobków szwajcarskiego działacza włoskiego pochodzenia prezentuje się następująco:

3,64 mln euro (2022)

2,98 mln euro (2021)

2,8 mln euro (2020)

3 mln euro (2019)

3,1 mln euro (2018)

1,45 mln euro (2017)

1,41 mln euro (2016)

O wynagrodzeniu Infantino decyduje komisja składająca się z trzech mężczyzn. Szefem komitetu jest emerytowany sędzia Sądu Najwyższego w Delhi, Mukul Mudgal, a w jej skład wchodzą prezydent Piłkarskiej Konfederacji Ameryki Południowej (CONMEBOL) i wiceprezydent FIFA, Alejandro Dominguez, i doświadczony szwajcarski księgowy Bruno Chiomento.

W ostatnim czasie media ujawniły, że Gianni Infantino może prowadzić FIFA nawet do 2031 roku.