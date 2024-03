Powrót Paula Pogby do Juventusu jest kompletnie nieudany. Najpierw stracił sezon z powodu kontuzji, a gdy już zdrowie dopisało przyłapano go na dopingu. Pod koniec lutego Krajowy Trybunał Arbitrażowy we Włoszech zawiesił go aż na cztery lata. Wydawało się, że to może być dla niego koniec kariery. Pomocną dłoń wyciągnęli jednak Rosjanie. Teraz głos zabrał... selekcjoner reprezentacji Francji.

