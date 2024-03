502 minuty i koniec. Kandydat do mistrzostwa wreszcie z golem [WIDEO]

Jeśli Lech nie strzela goli, to nie wygrywa spotkań - taka tendencja utrzymywała się przez cztery ostatnie mecze z udziałem "Kolejorza" we wszystkich rozgrywkach. Derby Poznania z Wartą były idealną okazją do tego, by wreszcie przełamać tę niemoc.

Rozczarowujący Lech Poznań w pierwszej połowie

Pierwsze minuty nakazywały myśleć, że spotkanie będzie toczyło się pod dyktando Lecha. "Kolejorz" proponował całkiem dynamiczny futbol, oparty na prostopadłych piłkach i szybkich akcjach. Bardzo aktywni byli Filip Marchwiński i Kristoffer Velde. Albo sami dochodzili do sytuacji, albo tworzyli innym. Jednak to nie były klarowne okazje. Jedynie Norweg miał dwie dobre szanse, ale za pierwszym razem uderzył z kilku metrów w trybuny, a później uciekła mu piłka tuż przed strzałem.

Warta początkowo skupiła się defensywnie. Taki był jej plan, bo spodziewała się huraganowych ataków Lecha. Zaczęła śmielej wychodzić do przodu w okolicach 30. minuty. Goście szukali zagrożenia przy rzutach rożnych i strzałach z dystansu, ale praktycznie nie dało się zaskoczyć Bartosza Mrozka.

Do przerwy było 0:0, a piłkarzy schodzących do szatni żegnały gwizdy. Lech rozczarowywał, miał problem z dłuższym utrzymaniem się przy piłce, nerwowo budował swoje akcje. Spodziewano się po nim znacznie więcej. Licznik minut bez gola tylko rósł.

Koniec długiego czekania

W drugiej połowie wszyscy mieli nadzieję na dużo lepszą grę obu zespołów. Pierwsze chwile po wznowieniu gry należały do Warty. Grała odważniej, chętnie wychodziła do przodu, ale wciąż nie mogła znaleźć sposobu na pokonanie Mrozka.

Niewykorzystane okazje lubią się mścić i zemściły się na gościach w 52. minucie. Wtedy Marchwiński posłał świetne prostopadłe podanie do wbiegającego w pole karne Velde. Norweg przyjął, popatrzył na bramkę i posłał płaski strzał lewą nogą przy dalszym słupku. Dał upragnione prowadzenie i przełamał niemoc Lecha, który czekał bardzo długo na gola, bo aż 502 minuty gry. Ostatnią bramkę Lech zdobył 17 lutego w 30. minucie meczu z Jagiellonią Białystok (2:1).

Warta dalej starała się grać odważnie. Nie zmieniała niczego w swoim sposobie gry - nastawiona na wysoki odbiór piłki i wyprowadzenie kontry. Przy stałych fragmentach gry wchodziła nawet całym zespołem na połowę Lecha. Jednak defensywy "Kolejorza" nie dało się niczym zaskoczyć.

Za to Lech zaskoczył rywala w końcówce meczu, wyprowadzając zabójczą kontrę, którą świetnym strzałem wykończył Velde. Kiedy wpadł z piłką w pole karne, zwiódł Dimitriosa Stavropoulosa i miał mnóstwo miejsca na techniczne uderzenie. Posłał piłkę tuż przy słupku, bramkarz nie zdążył zareagować. Norweg miał w 81. minucie dublet, a Lech prowadził 2:0.

Do końca meczu Warta walczyła przynajmniej kontaktowego gola, ale obrona Lecha była naprawdę szczelna. "Kolejorz" starał się kontrolować sytuację, grać swoje i dowiózł prowadzenie do końca. Trzy punkty wpadły na konto Lecha za sprawą derbowej wygranej. Trzeba przyznać, że Lech zwyciężył zasłużenie, choć Warta się stawiała.

Odkąd "Zieloni" awansowali do ekstraklasy w 2020 r., nie wygrali żadnych derbów Poznania. To trzecie derby stolicy Wielkopolski z rzędu, które Lech wygrał wynikiem 2:0.

W tabeli PKO Ekstraklasy Lech wskoczył na trzecie miejsce, ale musi czekać do niedzielnego meczu Rakowa Częstochowa z ŁKS-em Łódź. Warta jest z kolei na 13. miejscu w lidze z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową.

Lech Poznań - Warta Poznań 2:0 (0:0)