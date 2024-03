Katarzyna Lenhardt została znaleziona martwa 9 lutego 2021 roku w swoim mieszkaniu w Berlinie. Wcześniej przez 15 miesięcy była w związku z reprezentantem Niemiec Jerome’em Boatengiem. Para rozstała się w złych relacjach. Prokuratura i lekarz medycyny sądowej Michael Tsokos informowali wówczas, że śledztwo ws. śmierci młodej kobiety wykazało brak żadnych dowodów na udział osób trzecich.

Nowe doniesienia ws. śmierci Lenhardt. Ujawniono list mail matki Boatenga

Choć od tych wydarzeń minęły już ponad trzy lata, to sprawa powróciła. Wszystko przez nowe informacje "Der Spiegel". Magazyn otrzymał e-mail od matki zawodnika pochodzący z 25 marca 2021 roku. Kobieta pisze: "Mój syn od lat znęca się psychicznie i fizycznie nad kobietami. Teraz Kasia Lenhardt odebrała sobie życie, a on ciągle nie chce ponosić konsekwencji swojego zachowania".

Jak pisze "Bild", w piątek ogłoszono proces przeciwko Boatengowi. Jego początek przewidziano na 14 czerwca w Sądzie Okręgowym w Monachium. Według harmonogramu sądowego wyrok może zostać ogłoszony 19 lipca.

Śmierć Katarzyny Lenhardt wstrząsnęła opinią publiczną. - Śledztwo przeprowadzone przez niemieckie gazety "Collectiv" i "Sueddeutsche Zeitung", rzuca nowe światło na oskarżenia wobec piłkarza Lyonu. Piłkarz miał zmusić swoją partnerkę do podpisania umowy, zgodnie z którą miała ona zachować milczenie w kwestiach dotyczących ich związku. Dwa tygodnie później kobieta popełniła samobójstwo - pisaliśmy w 2022 roku na Sport.pl.

"Bild" przekazywał, że w mieszkaniu kobiety znaleziono podpisany przez obie strony tajemniczy dokument, w którym Polka zobowiązuje się do "zachowania absolutnego milczenia" na temat związku z Boatengiem.

Boateng obecnie występuje we włoskiej Salernitanie. Dołączył do klubu w lutym tego roku. Fani od razu wyrazili swoje zdanie na temat zakontraktowania Niemca. "Podpisaliście kontrakt z mordercą. Wstydzicie się. Obrzydliwy klub", "Nigdy nie zapomnimy Kasi Lenhardt, nigdy nie zapomnimy tego, co zrobił jej Jerome Boateng", "Podpisując z nim umowę, macie krew na rękach" - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

Boateng w przeszłości był oskarżany o znęcanie się nad inną partnerką. Z aktu oskarżenia wynikało, że miał uderzyć Sherin Senler, ugryźć ją, rzucić na ziemię i obrażać. Uznano go za winnego i zmuszono do zapłacenia kary w wysokości 1,2 miliona euro.

35-letni Niemiec to 76-krotny reprezentant kraju i mistrz świata sprzed 10 lat. Obecnie występuje w Salernitanie, ostatnim zespole Serie A.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.