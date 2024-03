Legia w fatalnej sytuacji. Runjaić już tego nie kryje. "Nie ma miejsca"

Jedno zwycięstwo, trzy remisy, trzy porażki, odpadnięcie z Ligi Konferencji Europy - to bilans Legii Warszawa w tym roku. Zespół jest w kryzysie, trener Kosta Runjaić jest świadomy bardzo trudnej sytuacji.

Kosta Runjaić nie ukrywa problemów Legii Warszawa

W niedzielę Legia będzie miała szansę odwrócić karty w meczu u siebie z Piastem Gliwice. Kosta Runjaić zadeklarował na konferencji prasowej, że zespół zrobi wszystko, by wygrać to spotkanie.

- Nie jesteśmy zadowoleni z naszych wyników, jedna wygrana w siedmiu meczach w tym roku – nikt nie ma prawa być zadowolonym. Ale mamy dużą motywację do zmiany tego stanu rzeczy, atmosfera w zespole jest dobra, stanowimy jedność. Ale też twardo stąpamy po ziemi, wiemy, że nie spełniliśmy oczekiwań zarówno swoich jak i kibiców. Atmosfera jest dobra, ale napięta z uwagi na rezultaty - powiedział trener Legii.

Z pięciu ligowych meczów w tym sezonie Legia zremisowała aż trzy - z Puszczą Niepołomice (1:1), Koroną Kielce (3:3) i Pogonią Szczecin (1:1). Wygrała tylko na wyjeździe z Ruchem Chorzów (1:0), a w ostatniej kolejce przegrała pierwszy raz od 24 lat z Widzewem Łódź (0:1) po golu w doliczonym czasie gry. Według Runjaicia Legia wyczerpała już limit błędów i wpadek.

- Jedna rzecz jest pewna, a w obliczu dotychczasowych rezultatów nie ma miejsca na błędy, musimy wygrać wszystkie dziesięć meczów. Tak naprawdę nie ma co dyskutować o celach nadrzędnych, na koniec sezonu, trzeba skupić się na najbliższym meczu i dopisywać trzy punkty co kolejkę. Teraz najważniejsze są punkty z Piastem. Jeśli dopiszemy sobie przed przerwą na mecze reprezentacji trzy punkty, to jeszcze wszystko będzie możliwe - stwierdził.

- Każdy mecz będzie dla nas finałem, mamy przed sobą dziesięć finałów. Wygrana oznacza awans i możliwość rozegrania kolejnego finału. Przegrana powoduje, że odpadasz. Tak musimy traktować wszystkie mecze do samego końca - dodał Runjaić.

Trener "Wojskowych" spodziewa się starcia z Piastem, które będzie obfitować w masę pojedynków fizycznych, a gra może być dość ostra.

- Przed nami Piast Gliwice, zespół grający twardo, ostro. Spodziewamy się agresywnego, przepełnionego walką meczu. Oni potrafią być groźni w ofensywie, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry - ocenił.

W tabeli PKO Ekstraklasy Legia zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 38 punktów. Do podium traci pięć, a do prowadzącej Jagiellonii Białystok siedem punktów.