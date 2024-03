17-latek z Barcelony już został doceniony. Pierwsza taka szansa w karierze

FC Barcelona wciąż pozostaje w grze w europejskich pucharach. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, a w przypadku awansu do półfinału trafi na lepszego z pary Atletico Madryt - Borussia Dortmund. Z kolei w lidze hiszpańskiej Barcelona zajmuje trzecie miejsce z 61 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. Regularnie chwalony w zespole Barcelony jest 16-letni Lamine Yamal, który bije rekord za rekordem i jest porównywany do Leo Messiego. W ostatnich tygodniach równie mocno mówi i pisze się o 17-letnim Pau Cubarsim.

To środkowy obrońca, który ze względu na problemy zdrowotne wśród piłkarzy Barcelony występuje u boku Ronalda Araujo. Mimo młodego wieku Cubarsi prezentuje się tak, jakby miał już wieloletnie doświadczenie na tej pozycji. "Cubarsi potwierdził opinie, które niosły się po korytarzach La Masii od kilku lat: że bez piłki jest niczym Carles Puyol, a z nią przy nodze przypomina Gerarda Pique. Słowem - łączy waleczność i charyzmę z elegancją i spokojem" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Publicznie Cubarsiego chwalił też Xavi Hernandez. - Jest wyjątkowy. Ma 17 lat, ale gra jak weteran. Nie przegrywa pojedynków, a z piłką przy nodze jest najlepszy spośród naszych wszystkich stoperów - mówił trener Barcelony po meczu z Realem Mallorka (1:0). W dwunastu meczach Barcy, w których wystąpił 17-latek, zespół zachował cztery czyste konta. Teraz doczekał się wyjątkowego wyróżnienia.

Diament Barcelony z powołaniem do seniorskiej kadry. "Świetny zawodnik"

Ostatnie spotkanie Barcelony z Napoli (3:1) w 1/8 finału Ligi Mistrzów z trybun oglądał Luis de la Fuente, a więc selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. Okazuje się, że zwracał on szczególną uwagę na Cubarsiego. 17-latek doczekał się powołania do seniorskiej kadry na mecze towarzyskie z Kolumbią (22.03) oraz Brazylią (26.03). - Wszyscy, którzy widzieli, jak gra Cubarsi nie mają wątpliwości, że to już jest świetny zawodnik. Obserwujemy go od lat w kadrach młodzieżowych. Wiemy o tym, że ma wielki potencjał i nie zwracamy uwagi na jego wiek - stwierdził de la Fuente podczas konferencji prasowej.

Do tej pory Cubarsi grał w kadrze Hiszpanii do lat 17, w której zadebiutował 13 października 2022 r. za kadencji Julena Guerrero. Łącznie zagrał tam już 17 spotkań. Cubarsi brał udział z Hiszpanią w zeszłym roku w mistrzostwach Europy, a także mundialu do lat 17, w których Hiszpania docierała odpowiednio do półfinału i ćwierćfinału. Spośród środkowych obrońców powołania do kadry, poza Cubarsim, doczekał się też Aymeric Laporte (Al-Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad) oraz Daniel Vivian (Athletic Club).

Mecz Hiszpania - Kolumbia (godz. 21:30) odbędzie się na London Stadium, czyli obiekcie, na którym na co dzień gra West Ham United. Z kolei starcie Hiszpanii z Brazylią (godz. 21:30) będzie rozegrane na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie.

A jak wygląda klubowa przyszłość Cubarsiego? Jego obecny juniorski kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku, a nową profesjonalną umowę podpisze najwcześniej w dniu ukończenia 18. roku życia, tj. 22 stycznia przyszłego roku. Obecna klauzula wykupu w kontrakcie wynosi 10 mln euro, a Barcelona chce, by Cubarsi związał się z klubem do czerwca 2030 r. z klauzulą w wysokości miliarda euro.