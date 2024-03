Zmarnowany talent, który utopił swoją karierę w alkoholu, dostał wreszcie poważną pracę

Kiedy w 2004 roku trafiał z FC Kopenhagi do Arsenalu, można było zakładać, że niebawem Duńczycy będą mieć napastnika światowej klasy. Nie każdy, mając 16 lat, zostaje wypatrzony przez jeden z najlepszych klubów w Europie. Trzy lata później Arsene Wenger włączył go do pierwszego zespołu i po wypożyczeniu do Birmingham zacząć konsekwentnie na niego stawiać.

Zdradził w dokumencie "The Portrait", że jego pensja wzrosła wówczas gwałtownie z 400 funtów do 10 tys. tygodniowo. Przez cztery lata (2009-2011) utalentowany snajper zdobył 45 bramek dla Arsenalu. Później zaczęło być jednak coraz gorzej. "Im większe sukcesy odnosił, tym stawał się gorszy. Myślał, że może po prostu imprezować i pić" - oznajmił był zawodnik Arsenalu Liam Brady, cytowany przez "Daily Mail".

Bendtner twierdził, że zabrakło mu wtedy osoby, która mogłaby utrzymać go w ryzach. "Kiedy jednocześnie masz osobowość, która chce doświadczyć świata i spróbować wszystkiego, przydałby się ktoś, kto pomógłby ci to zrównoważyć. Nauczyłem się, co czyni mnie szczęśliwym, gdy jestem smutny" - wyjaśnił. Dodał, że jeśli chodzi o wybory, "pozwalał wewnętrznemu czarnemu wilkowi decydować zamiast białego".

Podczas wypożyczenia do Sunderlandu zaczęły się problemy alkoholowe, a o piłkarzu było coraz głośniej w mediach za sprawą niecodziennych wybryków. Nadano mu przecież pseudonim "Lord" po romansie z Caroline Luel-Brockdorff, baronessą spokrewnioną z duńską rodziną królewską. Pod koniec kariery udał się do Rosenborgu Trondheim, a nieco wcześniej napadł na taksówkarza, za co trafił do aresztu na 50 dni.

Nicklas Bendtner ma nową pracę. Został ekspertem telewizyjnym

Po zakończeniu kariery w 2020 roku (jego ostatnim klubem była FC Kopenhaga) chciał podjąć się pracy trenera, ale finalnie został celebrytą i w latach 2020-22 prowadził własny reality show "Bendtner i Philin", podczas którego wspólnie z byłą partnerką opowiadali o swoim życiu.

To jednak nie koniec, ponieważ w 2022 roku został prowadzącym programu "Nicklas pranker", w którym robił tzw. pranki znanym celebrytom oraz przyjaciołom. Duński dziennik "Dagbladet" przekazał za to w piątek, że Bendtner otrzymał szansę zostania ekspertem telewizyjnym w TV 2 podczas najbliższej przerwy reprezentacyjnej.

Szef stacji Kristian Hyldgaard zaznaczył, że były piłkarz zaimponował działaczom swoją wiedzą podczas analiz w podcaście "Stolpe ind". Będzie współpracował z m.in. menadżerem Davidem Nielsenem oraz Madsenem Junkerem. - Będzie to trio z mocnymi opiniami, dobrą rozrywką i dynamiką w studiu - zapowiedział Hylgaard w komunikacie prasowym.

- Nie mogę się doczekać, aby podzielić się swoją perspektywą i wykorzystać doświadczenie zdobyte w drużynie narodowej, aby zapewnić nowe spostrzeżenia - podsumował Bendtner. Reprezentacja Danii w najbliższych dniach rozegra dwa mecze towarzyskie ze Szwajcarią (23.03) oraz Wyspami Owczymi (26.03).