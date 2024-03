Boniek nie wytrzymał, jak to usłyszał. Poszło o taśmy Obajtka. "Totalny rynsztok"

Zbigniew Boniek pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. Wypowiada się głównie na tematy związane ze sportem, choć ostatnio coraz częściej zabiera głos w sprawie polityki. Wszedł nawet w kilka słownych utarczek z przedstawicielami narodu. Były prezes PZPN reaguje też na afery, które wybuchają w państwie. Nie inaczej było w piątkowy poranek.

Zbigniew Boniek nie wytrzymał. Ostry komentarz ws. znanego dziennikarza. "Chamstwo"

W ostatnich godzinach cała Polska żyje nagraniami z gabinetu Daniela Obajtka, które ujawnił portal Onet. Były prezes Orlenu miał założony podsłuch przez CBA, o którym rzekomo nic nie wiedział. Nagrano m.in. jego rozmowę z prawicowym dziennikarzem Piotrem Nisztorem, który związany jest z mediami Tomasza Sakiewicza, wydawanymi przez spółki powiązane z PiS.

W jej trakcie przedstawiciel mediów miał poprosić Obajtka m.in. o zatrudnienie dla żony oraz ojca. - My o nią zadbamy i my tu słowa dotrzymamy, słuchaj - zapewniał ówczesny prezes Orlenu. Co więcej, Nisztor rzekomo uprzedził, że posiada dość kontrowersyjne informacje o wielkiej aferze GetBack, które mogą zaszkodzić PiS.

Treść ujawnionych nagrań obiła się szerokim echem. Naturalnie dotarła też do Zbigniewa Bońka, który nie gryzł się w język i dał jasno do zrozumienia, co sądzi o postępowaniu dziennikarza. Padły mocne słowa. "Nic mnie nie może zaskoczyć gdy słyszę nazwisko Nisztor. Totalny rynsztok moralny, arogancja, chamstwo, bezkarność. Dziennikarska prostytucja" - podkreślał były prezes PZPN na X (dawniej Twitter), dodając też dwie emotikony kciuków skierowanych w dół.

Post wywołał spore poruszenie. Internauci w większości zgadzali się z tak ostrą opinią Bońka. "Mocne, ale prawdziwe", "Krótka piłka", "Mocno, konkretnie, zdecydowanie", "W punkt!", "Celnie" - to tylko kilka z wielu komentarzy popierających zdanie legendarnego piłkarza.

Boniek miał już w przeszłości na pieńku z Nisztorem

To nie pierwszy raz, kiedy Boniek negatywnie wypowiada się o Nisztorze. Panowie przed laty mieli konflikt, a jego finał był w sądzie. Dziennikarz napisał serię artykułów na łamach "Gazety Polskiej", w których sugerował m.in. powiązania byłego piłkarza z SB. Ówczesny prezes PZPN szybko zareagował i pozwał przedstawiciela mediów w sprawie naruszenia dóbr osobistych. Sąd Okręgowy przyznał rację Bońkowi, ale już Sąd Apelacyjny uchylił wyrok.

Boniek aktualnie przebywa w Londynie, o czym kilka dni temu informował w rozmowie z Romanem Kołtonie. Planuje powrót na mecz reprezentacji Polski z Estonią w barażach o Euro 2024. Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 marca. Jeśli Biało-Czerwonych uda się wygrać, wówczas zmierzą się z Walią bądź Finlandią.