Środek meczu, a komentator mówi coś takiego. Nie przesłyszeliście się [WIDEO]

W trakcie kampanii wyborczej w 2016 roku Donald Trump zapowiadał, że za jego prezydentury powstanie mur na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Przyszły prezydent USA podkreślał wtedy, że cała budowa zostanie sfinansowana przez Meksykanów. Miał on na celu utrudnić nielegalną imigrację z Meksyku i innych krajów położonych w Ameryce Środkowej i Południowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Lewandowskiego? Polacy mówią, jak jest

Ostatecznie tej obietnicy wyborczej nie udało się dotrzymać Donaldowi Trumpowi. Za jego prezydentury wybudowano ogrodzenie o długości 455 mil (732 km), co było tylko małą częścią, patrząc na to, że cała granica z Meksykiem wynosi aż 3145 km. Budowa muru została wstrzymana przez Joe Bidena i jego administrację w 2020 roku, chociaż jesienią ubiegłego roku prace nad tą zaporą zostały wznowione.

Szkocki komentator nawiązał do Donalda Trumpa. "Byłby z tego dumny"

A po cóż całe to wprowadzenie? Okazuje się, że porównanie do muru na granicy z Meksykiem oraz samego Donalda Trumpa może w niezwykle niespotykany sposób urozmaicić komentarz meczu piłki nożnej. Przekonali się o tym szkoccy kibice, którzy na kanale Dundee TV oglądali środowe spotkanie Dundee FC z Aberdeen. Gospodarze wygrali ten mecz 1:0 i awansowali na szóstą pozycję w tabeli.

Pod koniec pierwszej połowy goście próbowali przeprowadzić akcję swoim lewym skrzydłem, ale wtedy Junior Hoilett został z łatwością zatrzymany przez meksykańskiego obrońcę Juana Portalesa.

- Meksykanin jest absolutną zaporą nie do przejścia. Donald Trump byłby z tego dumny - tak tę akcję zrelacjonował Ethan Hampton z Dundee TV. Nagranie tej akcji ma już ponad milion wyświetleń.

Co zaś się tyczy samego Trumpa, to niemal na pewno to on wystartuje w listopadowych wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, w których ponownie zmierzy się z Joe Bidenem.